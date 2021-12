Do záverečnej nominácie sa nedostali Fatul, Groch a Stümpel

Záverečná nominácia SR "20" na juniorské MS v Edmontone a Red Deere (26. decembra 2021 - 7. januára 2022)



Brankári: Tomáš Boľo (St. Cloud Norsemen, USA), Rastislav Eliaš (Green Bay Gamblers, USA), Šimon Latkóczy (Madison Capitols, USA)



Obrancovia: Denis Bakala (HC 21 Prešov/HC 07 Detva), Šimon Bečár (Chicago Steels, USA), Jozef Kmec (Prince George Cougars, Kan.), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds, Kan.), Šimon Nemec (HK Nitra), Rayen Petrovický (TuTo Turku, Fín.), Marko Stacha (Kamloops Blazers, Kan.), Maxim Štrbík (Jokerit Helsinki, Fín.)



Útočníci: Jakub Demek (Edmonton Oil Kings, Kan.), Dalibor Dvorský (AIK Solna, Švéd.), Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals/HK Dukla Ingema Michalovce), Martin Chromiak (Kingston Frontenacs, Kan.), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Matej Kašlík (Chicoutimi Sagueneens, Kan.), Samuel Krajč (HK Dukla Trenčín), Ján Lašák (Janesville Jets, USA), Filip Mešár (HK Poprad), Oleksij Myklucha (Blainville-Boisbriand Armada, Kan.), Servác Petrovský (Owen Sound Attack, Kan.), Juraj Slafkovský (TPS Turku, Fín.), Adam Sýkora (HK Nitra), Pavol Štetka (HC Dynamo Pardubice, ČR)



Realizačný tím: manažér - Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Ivan Feneš, asistenti trénera - Martin Štrbák, Tibor Tartaľ, Scott Moser, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Milan Kabát, video tréner - Patrik Michnáč, lekár - MUDr. Štefan Eperješi, maséri - Miroslav Harvančík, Ľuboš Ondrejka, médiá manažér - Tomáš Kyselica

Program SR na MSJ:



základná B-skupina, Red Deer (časy sú v SEČ):



PONDELOK 27. DECEMBRA



3.30 USA – Slovensko



UTOROK 28. DECEMBRA



3.30 Švédsko – Slovensko



STREDA 29. DECEMBRA



22.30 Slovensko – Rusko



PIATOK 31. DECEMBRA



01.00 Slovensko – Švajčiarsko

Red Deer 24. decembra (TASR) - Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov zverejnil v piatok záverečnú nomináciu na juniorské majstrovstvá sveta v Kanade. Na 25-menný finálny zoznam sa nezmestilo trio Oliver Fatul, Šimon Groch a Oliver Stümpel. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Prví dvaja menovaní už opustili kemp reprezentácie v Red Deere a v priebehu Štedrého dňa odletia z Edmontonu cez Toronto do Viedne. Oliver Stümpel opustí mužstvo 25. decembra a vráti sa do klubu Corpus Christi IceRays v NAHL. "" povedal tréner Ivan Feneš a na margo dôvodov, ktoré rozhodli v neprospech spomínanej trojice, dodal:."Na záverečnej súpiske Slovenska pre juniorský šampionát figuruje 25 hokejistov, z toho traja brankári. "" dodal tréner SR "20" pre hockeyslovakia.sk.Slovenská "dvadsiatka" odohrá prvý zápas na juniorskom šampionáte v pondelok 27. decembra o 3.30 SEČ v Red Deere proti USA, v B-skupine sa stretne ešte so Švédskom, Ruskom a Švajčiarskom.