Do zostavy najväčších talentov LM zaradila UEFA hráčov z 11 klubov

Nyon 30. decembra (TASR) - Bayern Mníchov, SSC Neapol, Real Madrid ale aj KRC Genk a Dinamo Záhreb sú medzi 11 klubmi, ktorých hráči sa zaradili do zostavy objavov v tohtoročnej edícii futbalovej Ligy majstrov UEFA.



"Vybranú jednástku tvoria hráči, ktorí nemajú viac ako 24 rokov a práve v roku 2019 zažili debut, prípadne v roku 2019 začali pravidelne v súťaži hrávať," uviedla UEFA na svojom webe.



Brankárom v tejto vybranej spoločnosti mladých talentov sa stal Talian Alex Meret z SSC Neapol, do obrannej formácie vybrali reportéri a editori stránky eufa.com štvoricu, ktorú tvoria Maročan Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Francúzi Benjamin Pavard (Bayern Mníchov) a Dayot Upamecano (RB Lipsko) a Brazílčan Renan Lodi (Atletico Madrid).



V záložnej formácii hodnotí UEFA ako najväčšie objavy v LM Nóra Sandera Bergeho (KRC Genk), Nemca Kaia Havertza (Bayer Leverkusen) a Španiela Daniho Olma (Dinamo Záhreb).



Z útočíkov najviac upútal vôbec najmladší z partie, 18-ročný Brazílčan Rodrygo (Real Madrid), len o rok starší Nór Erling Braut Haaland (z RB Salzburg prestúpil do Borussie Dortmund) a Argentínčan Lautaro Martínez (Inter Miláno).



V roku 2018 do zostavy najväčších talentov LM zaradila UEFA aj slovenského obrancu milánskeho Interu Milana Škriniara.