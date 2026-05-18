Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Šport

DOBRÉ SPRÁVY: Hlavaj je už v poriadku, rovnako aj zvyšok tímu

.
Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Kristán Pospíšil (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B-skupine vo Fribourgu s Nórskom (2:1) mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 18. mája (TASR) - Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na 89. MS vo Švajčiarsku. Novinárov o tom informoval lekár hokejovej výpravy Pavol Lauko.

Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B-skupine vo Fribourgu s Nórskom (2:1) mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre a víťazstvo 4:1 vychytal Adam Gajan. „Hráči nemajú žiadne problémy, Samov stav sa tiež zlepšil. Je už bez teploty. Všetci sú tak pripravení na zajtrajší zápas,“ uviedol Lauko.

Slovenskí hokejisti sa v treťom zápase na turnaji predstavia proti Slovincom v utorok 19. mája o 20.20 h.



/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení