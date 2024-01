Doc Rivers povedie Milwaukee Bucks, Horst: Osvedčený, mimoriadny líder

Milwaukee 27. januára (TASR) - Novým trénerom basketbalistov Milwaukee Bucks sa stane Američan Doc Rivers. Tím zámorskej NBA to oficiálne oznámil v piatok večer miestneho času, Rivers nahradí Adriana Griffina, ktorého prekvapivo prepustili v utorok.



Šesťdesiatdvaročný Rivers naposledy pôsobil vo Philadelphii 76ers, odkiaľ odišiel po skončení minulej sezóny. Od leta komentoval zápasy na športovej stanici ESPN. Z trénerskej pozície doviedol v roku 2008 k titulu Boston Celtics, v roku 2000 mu udelili cenu za trénera roka. Trikrát viedol ako hlavný tréner tím v Zápase hviezd (2008, 2011, 2021).



"Doc je osvedčený, mimoriadny líder a komunikátor, povestný svojou trénerskou kariérou v NBA. Je všeobecne uznávaný ako etablovaný inovátor a je to správny tréner na vedenie nášho skúseného a talentovaného tímu," uviedol generálny manažér Bucks Jon Horst podľa AP. Klub Riversa oficiálne predstaví na sobotňajšej tlačovej konferencii.



Griffin prevzal mužstvo v lete a ako hlavný tréner pracoval vôbec prvýkrát v kariére. Predtým pôsobil 16 sezón na pozícii asistenta. Klub s ním ukončil spoluprácu napriek tomu, že po 43. zápasoch patrí tímu 2. priečka vo Východnej konferencii.



Po Griffinovom prepustení Horst vyhlásil, že verí, že nový tréner bude mať dosť času na to, aby dosiahol dobré výsledky v play off: "Systém NBA je neuveriteľný. Zmeny sa dejú počas sezóny neustále. Hoci je to časovo nabité obdobie, myslím si, že profesionálni, inteligentní a vyspelí hráči spoločne so skvelými trénerskými štábmi NBA, majú času dosť. Na to, aby našli identitu, spoločný rytmus a pokračovali v raste."