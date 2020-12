Dočasný prezident Barcelony by Messiho v lete predal

Barcelona 3. decembra (TASR) - Dočasný prezident futbalistov FC Barcelona Carles Tusquets povedal, že by útočníka Lionela Messiho v lete predal. Argentínčan bol na odchode z katalánskeho klubu, ale napokon na Camp Nou ostal. V januári sa počas prestupového obdobia budú o jeho služby pravdepodobne usilovať opäť európske veľkokluby, záujem o 33-ročného útočníka prejavil údajne Manchester City.



Po júnovom vypršaní kontraktu bude Messi voľný a môže Barcelonu opustiť zadarmo. "Z ekonomického hľadiska by som Messiho v lete predal. Bola to dobrá šanca," uviedol Tusquets pre katalánske rádio Rac1. "La Liga chce zaviesť platové stropy a pomohlo by nám to," dodal.



Tusquets, ktorý prebral vedenie nad klubom po októbrovej rezignácii Josepa Mariu Bartomeua, odmietol aj špekulácie, že by sa do Barcy mal s Paríža vrátiť Brazílčan Neymar. "Keby sa stal voľným hráčom, tak by to mohlo ísť. Ak však nepredáme drahých hráčov, tak sa o tom baviť nemôžeme. Jedine, že by nový prezident mal zázračné ruky," dodal Tusquets podľa agentúry AFP. Nového prezidenta si Barcelona zvolí 24. januára.