Dočasný šéf DFB Peters nebude kandidovať za riadneho prezidenta

Berlín 11. októbra (TASR) - Dočasný šéf Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Peter Peters sa vzdal svojich plánov kandidovať za riadneho prezidenta organizácie.



"Prejavil som záujem, ale rovnako jasne som povedal, že to urobím len vtedy, ak budem mať dôveru od zástupcov amatérov. Tí však podľa mňa pôjdu starou cestou a vyberú si jedeného zo svojho kruhu. To treba rešpektovať," povedal.



Šéf dozornej rady Nemeckej futbalovej ligy (DFL) momentálne vedie DFB spolu s Rainerom Kochom. Predstavitelia regionálnych asociácií sa dohodli, že kandidáti na marcové prezidentské voľby by mali pochádzať z amatérskeho prostredia. Zväz nemá prezidenta od májového odstúpenia Fritza Kellera. Informovala agentúra dpa.