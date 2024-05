Dočkal sa: Leclerc vyhral domácu VC Monaka pred Piastrim a Sainzom

hlasy po zápase /zdroj: Voyo/:



Charles Leclerc (Ferrari), víťaz: "Nemôžem opísať svoje pocity. Sú to veľmi náročné preteky, dvakrát som tu mal pole position a bolo to bez víťazstva. O to lepšie je to dnes. Mentálne to boli teda náročné preteky, 78 kôl na rovnakých pneumatikách, dúfate, že sa nič nestane. Myslím na svojho otca, bez neho by som tu nebol a víťazstvo v Monaku bolo náš spoločný sen."



Oscar Piastri (McLaren), 2. miesto: "Náročné preteky. Tempo bolo veľmi pomalé, pred tunelom som mal raz príležitosť, no nevyužil som ju. Charles bol dobrý celý víkend a viedol od začiatku. Ja som spokojný s druhým miestom."



Carlos Sainz (Ferrari), 3. miesto: "Bolo to tesné, v prvom kole som mal veľmi zlý pocit. Pomohol mi reštart, dostal som sa vďaka nemu späť dopredu. Som rád za Charlesa, vyhral prvýkrát doma a bol rýchly celý víkend. Celé preteky som tlačil na Oscara a snažil som sa ho donútiť k chybe, nestalo sa tak."

Monte Carlo 26. mája (TASR) - Charles Leclerc vyhral v nedeľu domácu VC Monaka seriálu F1. Pilot Ferrari zvíťazil pred Austrálčanom Oscarom Piastrim (McLaren) a španielskym tímovým kolegom Carlosom Sainzom. Úradujúci majster sveta a vedúci muž celkového poradia, Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, obsadil šieste miesto.Leclerc vyhral prvýkrát od júla 2022, dosiahol šieste víťazstvo v kariére a prvé na domácej trati. Piastri zaknihoval tretie pódium v kariére a druhé v tejto sezóne. Pre Ferrari to bola aj vďaka Sainzovi druhá dvojitá "bedňa" v ročníku. Verstappen nedokázal v monackých uličkách vylepšiť šieste miesto zo štartu - jeho ostrý kvalifikačný pokus mu nevyšiel pre chybu v zákrute Sainte Devote, no monopostu RB20 s nízkym "zadkom" i podvozkom nevyhovoval hrboľatý okruh. Holanďanov náskok na čele celkového hodnotenia sa zmenšil zo 47 na 31 bodov, druhý je Leclerc. Ten po víťazstve ťažko skrýval emócie a v rozhovore spomenul aj svojho zosnulého otca Herveho, ktorý mu bol oporou v juniorských kategóriách.Verstappenov mexický kolega Sergio Perez odštartoval z ôsmeho radu a preteky sa preňho skončili už v druhej zákrute. Doplatil na uponáhľaný útok Kevina Magnussena z Haasu, ktorý ho nabral pri pokuse o predbehnutie z pravej strany. Dán pred sebou tlačil Red Bull niekoľko desiatok metrov a Perez v nekontrolovateľnom vraku zostrelil aj Nica Hülkenberga, druhého jazdca Haasu.Nasledovali červené vlajky a o trištvrte hodinu tvrdý reštart. Ten sa už zaobišiel bez kolízií a zmeny pozícií. Jazdci zvolili pomalé, opatrné tempo a išli konzervatívne. Dráma vyzerala nepravdepodobne aj ohľadom možných zastávok v boxoch, keďže tímy prezuli pod červenými vlajkami. Najlepšia štvorka svojich mechanikov naozaj nenavštívila a poradie sa nezmenilo. Z reštartu ťažil Sainz, ktorý klesol v prvom kole na provizórne posledné miesto po defekte.Tempu, ktoré určoval Leclerc nestačila trojica George Russell (Mercedes), Verstappen a Lewis Hamilton na 5. až 8. mieste. Mercedes prezul Hamiltona a pokúsil sa o "undercut" Red Bullu, ten však okamžite zareagoval a sedemnásobný majster sveta nezískal v "out lape" dosť času.Ojedinelú zastávku umožnilo zaostávanie zvyšku najlepšej desiatky, ktorú viedol ôsmy Juki Cunoda z tímu Racing Bulls. Japonec opakovane s prehľadom zdolal známejšieho tímového kolegu Daniela Ricciarda (12.), bodoval piatykrát v sezóne a tretí raz za sebou. Bod za desiate miesto bral Francúz Pierre Gasly z Alpinu a podčiarkol postupné zlepšovanie továrenského tímu Renaultu, ktorý v úvode ročníka výrazne zaostával. Bod ukoristil napriek karambolu z prvého kole, keď mu nedal dostatok priestoru tímový kolega a krajan Esteban Ocon.