Dočkala mrzí zranenie Štetinu,Jankto nechápe zrušenie duelu so Škótmi

Bratislava 5. septembra (TASR) - Kapitán českej futbalovej reprezentácie Bořek Dočkal po výhre 3:1 v Bratislave v Lige národov veľmi ľutoval nešťastný moment, keď zranil slovenského stopéra a klubového spoluhráča zo Sparty Praha Lukáša Štetinu. Prišlo k nemu ešte pred úvodnou polhodinou hry v rohu ihriska, keď Štetina odkopával loptu a po Dočkalovom dostúpení si podvrtol koleno.Štetina musel nútene vystriedať a podľa prvých informácií ho zranenie vyradí aj z nadchádzajúceho zápasu Slovákov v LN v Izraeli.povedal autor penaltového gólu na 2:0 na pozápasovej tlačovej konferencii. Dočkal patril k najlepším hráčom na ihrisku, po súboji si však prehrával v hlave tento moment:Česi podali na Tehelnom poli dominantný a suverénny výkon a zaslúžene triumfovali. O to trpkejší je pre nich fakt, že v pondelok nenastúpia na domáci zápas proti Škótsku. V českej reprezentácii sa totiž objavili dva prípady nakazenia koronavírusom u členov realizačného tímu - teplického maséra a manažéra reprezentácie Libora Sionka. Jeden prípad sa stal ešte v Prahe a druhý diagnostikovali v deň zápasu v Bratislave po nových retestoch výpravy. Slovenské úrady však duel povolili. Po ďalšom zákroku pražskej hygieničky Martiny Marešovej a konzultácii s predsedom FAČR Martinom Malíkom však vedenie národného tímu mužstvo poslalo predčasne domov. A to aj napriek tomu, že hráči mali negatívne výsledky. No existovala obava z ďalšieho šírenia koronavírusu.Proti tomuto sa ohradili viacerí českí reprezentanti.hneval sa na sociálnej sieti stredopoliar Jakub Jankto zo Sampdorie Janov. Podobne sa vyjadril aj Alex Král zo Spartaku Moskva: