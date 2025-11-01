< sekcia Šport
Dodgers vyhrali v Toronte a vynútili si rozhodujúci zápas
Dodgers vyhrali Svetovú sériu osemkrát v histórii, Toronto dvakrát.
Autor TASR
Toronto 1. novembra (TASR) - O víťazovi play off zámorskej bejzbalovej MLB rozhodne až siedmy zápas. Obhajcovia Los Angeles Dodgers vyhrali v šiestom dueli Svetovej série na ihrisku Toronta Blue Jays 3:1 a vyrovnal stav finále na 3:3. Rozhodujúci súboj sa bude hrať v noci na nedeľu opäť v Toronte, ktoré čaká na titul od roku 1993. Obhájiť prvenstvo sa v MLB naposledy podarilo hráčom New York Yankees v roku 2000. Dodgers vyhrali Svetovú sériu osemkrát v histórii, Toronto dvakrát.