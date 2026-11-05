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Dodig a Djere postúpili do štvrťfinále dvojhry na Slovak Open

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dodig v 2. kole zdolal Nemca Toma Gentzscha 7:5, 6:4.

Autor TASR
Bratislava 5. novemebra (TASR) - Chorvátsky tenista Matej Dodig postúpil do štvrťfinále dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open. V 2. kole zdolal Nemca Toma Gentzscha 7:5, 6:4. Ďalej ide aj Srb Laslo Djere, ktorý vyradil siedmeho nasadeného Fína Otta Virtanena 3:6, 6:4, 6:4.



dvojhra - 2. kolo:

Matej Dodig (Chor.) - Tom Gentzsch (Nem.) 7:5, 6:4, Laslo Djere (Srb.) - Otto Virtanen (Fín.-7) 3:6, 6:4, 6:4
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