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Dodig a Djere postúpili do štvrťfinále dvojhry na Slovak Open
Dodig v 2. kole zdolal Nemca Toma Gentzscha 7:5, 6:4.
Autor TASR
Bratislava 5. novemebra (TASR) - Chorvátsky tenista Matej Dodig postúpil do štvrťfinále dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open. V 2. kole zdolal Nemca Toma Gentzscha 7:5, 6:4. Ďalej ide aj Srb Laslo Djere, ktorý vyradil siedmeho nasadeného Fína Otta Virtanena 3:6, 6:4, 6:4.
dvojhra - 2. kolo:
Matej Dodig (Chor.) - Tom Gentzsch (Nem.) 7:5, 6:4, Laslo Djere (Srb.) - Otto Virtanen (Fín.-7) 3:6, 6:4, 6:4
Matej Dodig (Chor.) - Tom Gentzsch (Nem.) 7:5, 6:4, Laslo Djere (Srb.) - Otto Virtanen (Fín.-7) 3:6, 6:4, 6:4