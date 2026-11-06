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Dodig je prvým semifinalistom dvojhry na bratislavskom challengeri

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Matej Dodig (Chor.) - Laslo Djere (Srb.) 6:4, 6:4.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 6. novembra (TASR) - Chorvátsky tenista Matej Dodig sa stal prvým semifinalistom dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open. Vo štvrťfinále zdolal Srba Lasla Djereho 6:4, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Švajčiarovi Jeromeovi Kymovi, ktorý vyradil deviateho nasadeného Američana Nishesha Basavareddyho 6:4, 6:4.

Medzi elitné kvarteto sa prebojoval aj šiesty nasadený Čech Dalibor Svrčina. Premožiteľ slovenského daviscupového reprezentanta Norberta Gombosa z 1. kola zvíťazil v piatok nad trojkou „pavúka" Maďarom Zsomborom Pirosom 4:6, 6:0, 6:4. V semifinále ho čaká Rakúšan Jurij Rodionov, ktorý si poradil s Belgičanom Kimmerom Coppejansom 6:1, 6:7 (3), 6:3.



dvojhra - štvrťfinále:

Jurij Rodionov (Rak.) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:1, 6:7 (3), 6:3, Dalibor Svrčina (ČR-6) - Zsombor Piros (Maď.-3) 4:6, 6:0, 6:4, Jerome Kym (Švajč.) - Nishesh Basavareddy (USA-9) 6:4, 6:4, Matej Dodig (Chor.) - Laslo Djere (Srb.) 6:4, 6:4
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