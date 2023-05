DOKÁZALI TO: Neapol a Lobotka získali titul v Serii A

Futbalový útočník SSC Neapol Victor Osimhen oslavuje gól do siete Udinese vo štvrtok 4. mája 2023 v stretnutí talianskej Serie A. Foto: TASR - AP

Serie A - 33. kolo:



Udinese Calcio – SSC Neapol 1:1 (1:0)



Góly: 13. Lovrič - 52. Osimhen



/S. LOBOTKA (Neapol) celý zápas/





Empoli FC – FC Bologna 3:1 (1:0)



Góly: 1. Lucumi (vlastný), 45.+1 Akpa Akpro, 68. Cambiaghi - 88. Orsolini





ZOZNAM VÍŤAZOV SERIE A OD ROKU 2004:



2023: SSC Neapol



2022: AC Miláno



2021: Inter Miláno



2020: Juventus Turín



2019: Juventus



2018: Juventus



2017: Juventus



2016: Juventus



2015: Juventus



2014: Juventus



2013: Juventus



2012: Juventus



2011: AC Miláno



2010: Inter Miláno



2009: Inter Miláno



2008: Inter Miláno



2007: Inter Miláno



2006: Inter Miláno



2005: neudelený



2004: Juventus







ZOZNAM MAJSTROV PODĽA POČTU TITULOV:



Juventus: 36 (rekord, naposledy 2020)



Inter Miláno: 19 (2021)



AC Miláno: 19 (2022)



FC Janov: 9 (1924)



FC Bologna: 7 (1964)



Pro Vercelli: 7 (1922)



FC Turín: 7 (1976)



AS Rím: 3 (2001)



SSC Neapol 3 (2023):



ACF Fiorentina: 2 (1969)



Lazio Rím: 2 (2000)

Udine 4. mája (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sú po 33 rokoch opäť majstri Talianska. Zisk svojho prvého titulu od roku 1990 a tretieho v histórii definitívne spečatili štvrtkovou remízou 1:1 na ihrisku Udinese. Päť kôl pred koncom Serie A majú pred druhým Laziom Rím nedostihnuteľný šestnásťbodový náskok. Lobotka odohral za Neapol celý zápas.Neapolu stačila na potvrdenie ligového prvenstva v stretnutí 33. kola v Udine aj remíza, no zverenci Luciana Spallettiho už po trinástich minútach prehrávali - parádnou strelou na 1:0 sa presadil slovinský stredopoliar Sandi Lovrič. Favorit mal viac z hry, zákrok v šestnástke na Chviču Kvaraccheliju v 22. minúte však rozhodca ako faul neposúdil a neujali sa ani ďalšie príležitosti hostí v prvom polčase. Neapol sa dočkal v 52. minúte, keď sa k vyrazenej strele v šestnástke dostal Victor Osimhen a vyrovnávajúcim zásahom potvrdil post lídra tabuľky strelcov (22 gólov). Hostia, podporovaní na tribúnach takmer 15-tisíc priaznivcami, si už bod ustrážili a po záverečnom hvizde mohli oslavovať definitívu ligového prvenstva.Lobotka je štvrtý Slovák v ére samostatnosti, ktorý sa tešil z triumfu v niektorej z piatich elitných európskych líg (Anglicko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko). Pred dvoma rokmi získal s Interom Miláno titul Milan Škriniar. Španielsku La Ligu sa v roku 1995 podarilo vyhrať Petrovi Dubovskému (Real Madrid) a nemeckú Bundesligu v roku 2009 Petrovi Pekaríkovi (VfL Wolfsburg).Predchádzajúce dva svoje tituly v rokoch 1987 a 1990 vybojoval Neapol ešte v slávnej ére argentínskej legendy Diega Maradonu. "Partenopei" vystriedali na talianskom tróne AC Miláno. Od roku 2001, keď si majstrovské oslavy užili hráči AS Rím, nezískal titul v Serii A až doteraz žiadny klub, sídliaci južnejšie od Turína alebo Milána. Hneď po skončení duelu v Udine odštartovali v meste pod Vezuvom majstrovské oslavy. Desaťtisíce fanúšikov sa tešilo priamo na štadióne Diega Maradonu v Neapole, kde sledovali priamy prenos na veľkoplošných obrazovkách. V nedeľu Neapol hostí na svojom trávniku v dueli 34. kola Fiorentinu.