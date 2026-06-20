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Doku bude Belgičanom chýbať v zápase proti Iránu pre chorobu

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Na snímke Jeremy Doku. Foto: TASR - Jakub Kotian

Doku odohral v prvom zápase Belgičanov proti Egyptu (1:1) 86 minút.

Autor TASR
Los Angeles 20. júna (TASR) - Futbalistom Belgicka bude v ich druhom stretnutí na MS 2026 proti Iránu chýbať Jeremy Doku. Krídelník Manchestru City ochorel.

Doku odohral v prvom zápase Belgičanov proti Egyptu (1:1) 86 minút. V priebehu týždňa mal však problémy s dýchaním a musel predčasne opustiť tréning. Belgičania nastúpia proti Iránu v Los Angeles v nedeľu o 21.00 SELČ. Súboje v G-skupine ukončia zápasom s Novým Zélandom v sobotu 27. júna o 5.00 vo Vancouveri. Informovala AP.
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