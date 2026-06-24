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Doku sa po narodení syna vráti k národnému tímu
Belgicko má po dvoch zápasoch na konte len dva body, tretí duel G-skupiny odohrá v sobotu o 5.00 SELČ proti Novému Zélandu.
Autor TASR
Renton 24. júna (TASR) - Belgický futbalový útočník Jeremy Doku by sa mal čoskoro po narodení svojho prvého potomka, chlapca menom Praise, vrátiť do kádra národného tímu na majstrovstvách sveta.
Doku vynechal nedeľňajšiu remízu s Iránom 0:0 na MS kvôli respiračnej chorobe, ale dostal povolenie letieť do Londýna, aby mohol byť so svojou manželkou. Pred utorkovým tréningom stredný obranca Arthur Theate povedal, že Doku sa čoskoro pripojí k tímu. „Sme veľmi radi, že ho máme späť. Je to dôležitý hráč, dôležitá súčasť tímu, a to vo všetkom. Dúfam teda, že nám v ďalšom zápase čo najlepšie pomôže,“ povedal Theate.
Belgicko má po dvoch zápasoch na konte len dva body, tretí duel G-skupiny odohrá v sobotu o 5.00 SELČ proti Novému Zélandu.
„Shireen a Praise sa majú skvele a moje srdce je plné vďačnosti. Privítanie môjho syna na svet je jedným z najväčších požehnaní, aké mi kedy Boh dal. Ďakujem tímu za podporu, teraz je čas vrátiť sa k futbalu a reprezentovať svoju krajinu na najväčšom pódiu,“ uviedol Doku v utorok na sociálnych sieťach. Informovala agentúra AP.
Doku vynechal nedeľňajšiu remízu s Iránom 0:0 na MS kvôli respiračnej chorobe, ale dostal povolenie letieť do Londýna, aby mohol byť so svojou manželkou. Pred utorkovým tréningom stredný obranca Arthur Theate povedal, že Doku sa čoskoro pripojí k tímu. „Sme veľmi radi, že ho máme späť. Je to dôležitý hráč, dôležitá súčasť tímu, a to vo všetkom. Dúfam teda, že nám v ďalšom zápase čo najlepšie pomôže,“ povedal Theate.
Belgicko má po dvoch zápasoch na konte len dva body, tretí duel G-skupiny odohrá v sobotu o 5.00 SELČ proti Novému Zélandu.
„Shireen a Praise sa majú skvele a moje srdce je plné vďačnosti. Privítanie môjho syna na svet je jedným z najväčších požehnaní, aké mi kedy Boh dal. Ďakujem tímu za podporu, teraz je čas vrátiť sa k futbalu a reprezentovať svoju krajinu na najväčšom pódiu,“ uviedol Doku v utorok na sociálnych sieťach. Informovala agentúra AP.