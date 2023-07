Dolberg prestúpil z Nice do Anderlechtu

Brusel 7. júla (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Kasper Dolberg prestúpil z OGC Nice do Anderlechtu Brusel. Najúspešnejší belgický klub zaplatil za dvadsaťpäťročného útočníka päť miliónov eur.



Dolberg prišiel do Nice v roku 2019 z Ajaxu Amsterdam za 20,5 mil. eur a v úvodnej sezóne strelil v najvyššej francúzskej súťaži 11 gólov. V ďalších ročníkoch jeho gólová potencia klesla, čo vyústilo do hosťovaní v Seville a Hoffenheime. Za reprezentáciu Dánska odohral 40 duelov, v ktorých nastrieľal 11 gólov.



Na poste hlavného trénera v Anderlechte pôsobí jeho krajan Brian Riemer. Vedenie RSC informovalo o príchode Dolberga na svojej twitterovej stránke.