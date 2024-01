Doll vyhral šprint v Oberhofe a dostal sa na čelo disciplíny

4. kolo SP v n Oberhofe - šprint mužov na 10 km:



1. Benedikt Doll (Nem.) 24:12,2 min, (1), 2. Sturla Holm Laegreid +1,8 s (1), 3. Endre Strömsheim +5,4 (1), 4. Johannes Thingnes Bö (všetci Nór.) +19,6 (2), 5. Jakov Fak (Slovin.) a Johannes Kühn (Nem.) +29,8 (0), 7. Tarjei Bö (Nór.) +40,3 (2), 8. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +40,4 (3), 9. Sebastian Stalder (Švaj.) +42,9 (0), 10. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +44,8 (2) ... 70. Tomáš SKLENÁRIK (SR) +3:07,0 (2)



poradie v šprinte (4 z 7): 1. Doll 247 b, 2. T. Bö 228, 3. Laegreid 221, 4. Philipp Nawrath (Nem.) 187, 5. J. T. Bö 178, 6. Strömsheim 156



celkové poradie SP (9 z 21): 1. J. T. Bö 534 b, 2. T. Bö 447, 3. Johannes Dale (Nór.) 394, 4. Strömsheim 377, 5. Doll 376, 6. Laegreid 376

Oberhof 5. januára (TASR) - Nemecký biatlonista Benedikt Doll triumfoval v piatkovom šprinte mužov na 10 km v rámci 4. kola Svetového pohára a dostal sa na čelo poradia disciplíny. V domácom stredisku Oberhof minul iba posledný terč a zvíťazil časom 24:12,2 minúty, zopakoval tak úspech z rovnakej disciplíny v Lenzerheide. Na druhom a treťom mieste skončili s rovnakou bilanciou 0+1 nórski reprezentanti Sturla Holm Laegreid (+1,8 s) a Endre Strömsheim (+5,4 s). Jediný Slovák na trati Tomáš Sklenárik (1+1) obsadil 70. miesto.Rýchlostné preteky mužov boli naplánované už na štvrtok, no organizátorom v Oberhofe robili v uplynulých dňoch problémy teplé počasie a dážď. Siahnuť tak museli pre zásoby snehu z minulých rokov a nanovo pripraviť trať. Úvodné preteky preto posunuli o deň a v piatok im už trochu prijalo aj počasie. Teplota klesla k jednému stupňu Celzia, no biatlonistom komplikovali situáciu premenlivý vietor a hlavne hmla.Aj preto prišlo veľa chýb už na úvodnej ležke. Jednej sa nevyhol ani najväčší favorit a líder celkového poradia SP Johannes Thingnes Bö. Doteraz jediný viacnásobný víťaz pretekov v sezóne sa nedočkal prvého triumfu v šprinte ani na štvrtý pokus, keďže jeden terč nesklopil ani na stojke. Do cieľa prišiel s mankom 19,6 sekundy na dovtedajšieho lídra Dolla, ktorý mal bilanciu 0+1. Dobre rozbehnuté preteky pokazil Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý si ichdvoma chybami na stojke, strelecky sa nedarilo ani jeho krajanovi Martinovi Ponsiluomovi, prepadli aj Francúzi Quentin Fillon-Maillet a Emilien Jacquelin. Z adeptov na popredné pozície sklopili všetkých desať terčov z prvej polovice štartového poľa len skúsený Slovinec Jakov Fak a Švajčiar Sebastian Stalder.To však boli ešte na trati veľký favorit z Nórska Laegreid a jeho krajan Endre Strömsheim. Obaja zvládli čisto ležku a na stojke minuli zhodne jeden terč. Laegreid vybehol zo strelnice s mankom deväť sekúnd na Dolla a uháňal do cieľa, no na deviaty triumf v SP mu to nakoniec nestačilo o 1,8 sekundy. Strömsheim strácal po stojke 6,7 s, v poslednom kole siahol len niečo vyše sekundu a obsadil tretie miesto. Na pódium si po bezchybnej streľbe brúsil zuby domáci Johannes Kühn, so stratou 29,8 s nakoniec skončil piaty spolu s Fakom.Slovák Tomáš Sklenárik minul jeden terč na ležke i na stojke a obsadil 70. miesto. Z 99 pretekárov na štarte sklopilo všetkých desať terčov iba osem.Tridsaťtriročný Doll si pripísal šieste víťazstvo v SP a premiérové na domácej pôde.povedal pre Eurosport. Doll je vďaka triumfu líder súťaže v šprinte, o 19 bodov odsunul na druhú priečku Tarjeia Böa, ktorý skončil na 7. mieste. Na čele celkového poradia sa udržal Johannes Thingnes Bö, ktorý má pred bratom náskok 87 bodov.