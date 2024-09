Hanckov Feyenoord utrpel domáci debakel s Leverkusenom 0:4

Bratislava 20. septembra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam zažili štart hlavnej fázy Ligy majstrov ako zo zlého sna, keď už po polčase domáceho zápasu s Leverkusenom prehrávali 0:4. Hostia sa prezentovali vysokou efektivitou, keď im na štyri góly stačilo iba päť striel do priestoru bránky. Po zmene strán sa už skóre nezmenilo.



Podľa brankára holandského tímu Timona Wellenreuthera sa v prvom polčase naplnil najhorší možný scenár. "Tento zápas pre nás nemohol dopadnúť oveľa horšie. Leverkusen využil všetky svoje šance v prvej polovici zápasu. Aj my sme mali nejaké príležitosti, ale nedali sme gól. Dnes sme vlastne nehrali s loptou zle, ale rozhodujú góly a Leverkusen v tom bol dnes jednoznačne lepší," priznal Wellenreuther.



Prvýkrát ho prekonal už v 5. minúte Florian Wirtz a keď vyrovnávajúci gól Ramiza Zerroukiho neplatil pre ofsajd, strelili hostia ešte tri góly. Po polhodine hry skóroval Alejandro Grimaldo, krátko na to Wirtz upravil na 0:3 a skazu domáceho tímu dokonal práve Wellenreuther, keď neudržal loptu po hlavičke Edmonda Tapsobu. Slovenský obranca Feyenoordu Dávid Hancko odohral celý zápas, rovnako ako bratislavský rodák reprezentujúci Fínsko Lukáš Hradecký, ktorý si v bránke Leverkusenu pripísal čisté konto. Za hráča zápasu vyhlásili dvojgólového Wirtza: "Samozrejme, že ma teší ocenenie a moje dva góly. Pre mňa je však dôležitejšie, že sme zvíťazili ako tím. Bola to ťažká úloha, ktorú sme zvládli a dobre vyriešili."



Podľa trénera nemeckého majstra Xabiho Alonsa bude dôležité pokračovať v podobných výkonoch. "Hrali sme veľmi vyspelo, môj tím odviedol dobrú prácu. V Lige majstrov musíte vždy strieľať góly, ale musíte aj brániť a to sme dnes dokázali." Leverkusen strelil druhýkrát za sebou štyri góly, v nedávnom bundesligovom zápase zvíťazili v Hoffenheime 4:1. "Nečakal som, že nám to dnes pôjde takto dobre. V uplynulých dňoch som sa naozaj veľmi tešil na Ligu majstrov a teraz mám veľkú radosť, že sme ju takto dobre začali," skonštatoval Wirtz.