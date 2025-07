Domáca hala Minnesoty Wild ponesie názov Grand Casino Arena

St. Paul 30. júna (TASR) - Domovský štadión hokejistov Minnesoty Wild ponesie názov Grand Casino Arena. Ide o prvú zmenu názvu domácej arény „divochov“ od ich vstupu do NHL v roku 2000. Organizácia Minnesota Sports and Entertainment, pod ktorú patria Wild, informovala o 14-ročnej dohode so spoločnosťou Mille Lacs Band of Ojibwe, ktorá prevádzkuje dva kasínovo-rezortné komplexy v Minnesote.



Domáca aréna Wild s kapacitou 18-tisíc miest doteraz niesla názov Xcel Energy Center na základe 25-ročnej zmluvy so spoločnosťou Xcel Energy, ktorá vypršala v lete 2025. Poskytovateľ energií zostáva komunitným a obchodným partnerom klubu.