Domáca nadvláda Slovana pokračuje, Weiss: Na Európu by to nestačilo

Bratislava 20. mája (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana druhý rok po sebe kraľujú na domácej scéne. Po zisku majstrovského titulu vo Fortuna lige uspeli aj v stredajšom finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2020/2021, v ktorom zdolali MŠK Žilina 2:1 po predĺžení, a prvýkrát v klubovej histórii sa radujú z domáceho double. Gro práce spravili hráči pod taktovkou Slovinca Darka Milaniča, ktorého v závere sezóny po viacerých výsledkových zakolísaniach nahradil na lavičke Vladimír Weiss starší.Od jeho príchodu na Tehelné pole získalo mužstvo v dvoch zápasoch dve trofeje, bývalý reprezentačný kormidelník Slovenska a Gruzínska si však nemieni pripisovať cudzie zásluhy. Potvrdil to už na tlačovej konferencii pred finále SP, keď požiadal novinárov, aby jeho meno neuvádzali do análov pri súčasných úspechoch Slovana. Pohárový triumf "belasých" sa nerodil ľahko, vylúčenie Jána Minárika síce zvýraznilo jeho prevahu v poli, no obetaví Žilinčania sa napriek tomu ujali vedenia. Na koni boli až do 61. minúty, keď vyrovnal Ezekiel Henty a poslal duel do predĺženia. V ňom bol spasiteľom Slovana trénerov syn Vladimír Weiss ml., ktorý premenil jedenástku nariadenú za ruku Jakuba Kiwiora.povedal Vladimír Weiss st.Kouč Slovana dopraje hráčom menšie oslavy, hoci ich ešte čaká v sobotu záverečný ligový súboj s Trenčínom spojený s odovzdávkou majstrovskej trofeje.myslí už na najbližšie dni a týždne.Weiss st. vyzdvihol výkon súpera, mladé žilinské mužstvo na neho urobilo sympatický dojem:dodal Weiss st.