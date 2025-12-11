Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Šport

Domáce Češky prvými semifinalistkami, zvíťazili nad Nórkami 9:2

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

V úvodnom súboji o konečné 9. až 12. miesto Nemky zdolali Holanďanky 5:3. O 9. priečku zabojujú proti Poľkám, ktoré zvíťazili nad Estónkami 5:2.

Autor TASR
Ostrava 11. decembra (TASR) - České florbalistky sa stali prvými semifinalistkami majstrovstiev sveta. Domáce hráčky si vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí v Ostrave poradili s Nórkami hladko 9:2. V boji o finále narazia na úspešnejšieho zo zápasu Fínsko Dánsko. O 19.30 h čakal štvrťfinálový duel aj slovenské reprezentantky proti favorizovaným Švajčiarkam.

V úvodnom súboji o konečné 9. až 12. miesto Nemky zdolali Holanďanky 5:3. O 9. priečku zabojujú proti Poľkám, ktoré zvíťazili nad Estónkami 5:2. Holandsko a Estónsko sa stretnú v dueli o 11. miesto.



MS žien vo florbale

štvrťfinále /Ostrava/:

Česko - Nórsko 9:2 (2:1, 5:0, 2:1)



o 9. až 12. miesto:

Estónsko - Poľsko 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Holandsko - Nemecko 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených