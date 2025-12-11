< sekcia Šport
Domáce Češky prvými semifinalistkami, zvíťazili nad Nórkami 9:2
Autor TASR
Ostrava 11. decembra (TASR) - České florbalistky sa stali prvými semifinalistkami majstrovstiev sveta. Domáce hráčky si vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí v Ostrave poradili s Nórkami hladko 9:2. V boji o finále narazia na úspešnejšieho zo zápasu Fínsko Dánsko. O 19.30 h čakal štvrťfinálový duel aj slovenské reprezentantky proti favorizovaným Švajčiarkam.
V úvodnom súboji o konečné 9. až 12. miesto Nemky zdolali Holanďanky 5:3. O 9. priečku zabojujú proti Poľkám, ktoré zvíťazili nad Estónkami 5:2. Holandsko a Estónsko sa stretnú v dueli o 11. miesto.
MS žien vo florbale
štvrťfinále /Ostrava/:
Česko - Nórsko 9:2 (2:1, 5:0, 2:1)
o 9. až 12. miesto:
Estónsko - Poľsko 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Holandsko - Nemecko 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)
