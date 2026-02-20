< sekcia Šport
Domáce Levice postúpili do finále, v semifinále zdolali Komárno
Ich súperom v súboji o víťaznú trofej bude jeden z dvojice Nitra Blue Wings alebo BC Prievidza.
Autor TASR,aktualizované
Levice 20. februára (TASR) - Vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára si zahrajú basketbalisti tímov Patrioti Levice a BC Prievidza. Levičania zdolali v úvodnom semifinálovom stretnutí Komárno 95:72, Prievidza si poradila vo večernom súboji s Nitrou výsledkom 82:79. Súboj o prvú víťaznú trofej sezóny 2025/2026 je na programe v sobotu 21. februára o 18.00 h.
Tipos Final Four Slovenského pohára - semifinále:
Patrioti Levice - BC Komárno 95:72 (44:42)
najviac bodov: McGill 23 (10 asistencií), Dorsey a Wesson (14 doskokov) po 17 - McKeithan 24, Gray a Volárik po 12
Nitra Blue Wings - BC Prievidza 79:82 (37:41)
najviac bodov: Jones 28, Bailey 14 (11 doskokov), Horvath 12 - Thomas 19, Bishop 18, Reynolds 14
