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Sobota 5. september 2026
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Domáce Turkyne zdolali Srbky 3:0 a postúpili do finále na ME

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Turecké volejbalistky sa tešia po víťazstve v semifinálovom zápase Turecko - Srbsko na ME vo volejbale žien v Istanbule v sobotu 5. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Trojnásobné majsterky Európy zo Srbska sa z kontinentálneho titulu radovali naposledy v roku 2019.

Autor TASR
Istanbul 5. septembra (TASR) - Volejbalistky Turecka postúpili do finále majstrovstiev Európy. V sobotnom semifinále na domácej palubovke v Istanbule zdolali Srbky hladko 3:0 a zabojujú o úspešnú obhajobu triumfu z roku 2023. Trojnásobné majsterky Európy zo Srbska sa z kontinentálneho titulu radovali naposledy v roku 2019.

ME vo volejbale žien - semifinále:

Turecko - Srbsko 3:0 (20, 19, 20)
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