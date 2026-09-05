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Domáce Turkyne zdolali Srbky 3:0 a postúpili do finále na ME
Trojnásobné majsterky Európy zo Srbska sa z kontinentálneho titulu radovali naposledy v roku 2019.
Autor TASR
Istanbul 5. septembra (TASR) - Volejbalistky Turecka postúpili do finále majstrovstiev Európy. V sobotnom semifinále na domácej palubovke v Istanbule zdolali Srbky hladko 3:0 a zabojujú o úspešnú obhajobu triumfu z roku 2023. Trojnásobné majsterky Európy zo Srbska sa z kontinentálneho titulu radovali naposledy v roku 2019.
ME vo volejbale žien - semifinále:
Turecko - Srbsko 3:0 (20, 19, 20)
Turecko - Srbsko 3:0 (20, 19, 20)