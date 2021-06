Domáci Bissegger vyhral 4. etapu Okolo Švajčiarska

Piata etapa povedie z Gstaadu na vrchol stúpania Leukerbad a meria 175,2 km.



Výsledky 4. etapy (Sankt Urban - Gstaad, 171km)

1. Stefan Bissegger (Švaj./EF Education-Nippo) 3:46:21 h,

2. Benjamin Thomas (Fr./Groupama-FDJ),

3. Joey Rosskopf (USA/Rally Cycling) obaja rovnaký čas,

4. Joel Suter (Švaj./reprezentácia) +23 s,

5. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo) +5:16,

6. Juan Sebastian Molano Benavides (Kol./UAE Team Emirates),

7. Omar Fraile (Šp./Astana-Premier Tech),

8. Mike Teunissen (Hol./Jumbo-Visma),

9. Fred Wright (V.Brit./Bahrain Victorious),

10. Michael Matthews (Aus/BikeExchange) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:

1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) 12:40:51 h,

2. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) +1 s,

3. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +4,

4. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +6,

5. Mattia Cattaneo (Tal./Deceuninck-QuickStep) +13,

6. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar) +16,

7. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +17,

8. Neilson Powless (USA/EF Education-Nippo) +29,

9. Andreas Kron (Dán./Lotto Soudal) +37,

10. Bissegger +38

Gstaad 9. júna (TASR) - Domáci cyklista Stefan Bissegger zvíťazil v stredajšej 4. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne EF Education-Nippo doviedol do úspešného konca únik a 171 km dlhú trať zo Sankt Urbanu do Gstaadu zvládol za 3:46:21 h. V záverečnom špurte trojice zdolal Francúza Benjamina Thomasa (Groupama-FDJ) a Američana Joeyho Rosskopfa (Rally Cycling).Pre dvadsaťdvaročného Bisseggera to bolo tretie víťazstvo v kariére.povedal Švajčiar, ktorý sa vďaka triumfu z úniku posunul v celkovom poradí z 80. až na 10. miesto.Na čele sa udržal Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) so sekundovým náskokom pred Francúzom Julianom Alaphilippom (Deceuninck-QuickStep). Tretí Švajčiar Stefan Küng (Groupama-FDJ) má manko štyri sekundy.