Domáci Fíni padli na MS so Švédskom po nájazdoch, rozhodol Bemström

B-skupina (Tampere):

Fínsko - Švédsko 2:3 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 24. Lehtonen (Björninen, Anttila), 26. Vatanen (Lehtonen, Armia) - 12. Larsson (Peterson, Dahlin), 47. Kellman (Gustafsson, Ekman-Larsson), rozhodujúci sam. nájazd Bemström. Rozhodcovia: Ingram (Kan.), MacFarlane - Briganti (obaja USA), Van Oosten (Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 11.695 divákov.



Fínsko: Sateri - Hietanen, Lehtonen, Ohtamaa, Seppalä, Vatanen, Friman, Pokka - Hartikainen, Manninen, Mik. Granlund - Armia, Filppula, Rajala - Sallinen, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Innaia

Švédsko: Hellberg – Larsson, Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson, Lindholm, Tömmernes, Pudas – Bemström, Peterson, Nordström – Friberg, Kellman, Asplund – Klinberg, Bengtsson, Bromé - Grundström, Aman, Lang

Fínsky hokejista Marko Anttila (vpravo) sa teší z gólu svojho spoluhráča Mikka Lehtonena (nie je na snímke) v zápase základnej B - skupiny Fínsko - Švédsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP

Švédski hokejisti, zľava Rasmus Dahlin, Jacob Peterson a Adam Larsson sa tešia z gólu v zápase základnej B - skupiny Fínsko - Švédsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP

Tampere 18. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zdolali v stredu vo svojom štvrtom vystúpení na MS domácich Fínov 3:2 po samostatných nájazdoch. Víťazný nájazd premenil Emil Bemström. Švédi vedú B-skupinu o bod pred hostiteľmi turnaja.Fínov najbližšie čaká súboj s Veľkou Britániou, v piatok o 15.20 SELČ. Švédi sa najbližšie predstavia až v sobotu o 11.20 proti USA.Severské derby prinieslo stretnutie mužstiev, ktoré na turnaji nestratili v úvodných troch dueloch ani bod. Fíni sa pred zaplneným hľadiskom vrhli do útoku, ich najväčšiu šancu v prvej tretine mal v 9. minúte Manninen, no brankár Hellberg ho vychytal. V 12. minúte zaskočil domácich Adam Larsson, ktorý si za bránkou súpera vymenil puk s Petersonom a elegantnou otočkou prekonal Sateriho. Po prvej tretine tak viedli Švédi.Druhá dvadsaťminútovka patrila domácim, ktorí v nej otočili skóre. V 24. minúte zamieril švihom na bránku Lehtonen a Hellbergovi prešiel puk pomedzi nohy do siete. O dve minúty našiel Lehtonen ideálnou prihrávkou pred bránkou Vatanena a Fíni viedli 2:1.Tretia tretina však pre domácich neznamenala pohodlnú cestu za tromi bodmi. V 47. minúte vystrelil od modrej Gustafsson, Kellman dokázal puk pred brankárom Saterim tečovať a vyrovnal na 2:2. Záver základnej hracej doby patril Švédom, no Gustafsson opečiatkoval iba hornú žŕdku. V predĺžení boli bližšie ku gólu Fíni, no šancu Hartikainena zneškodnil Hellberg. V nájazdoch skóroval Bemström ako jediný z desiatich hokejistov, keď sa presadil v druhej sérii.1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 112. Fínsko 4 3 0 1 0 13:5 103. USA 3 1 1 0 1 8:7 54. Nórsko 4 1 1 0 2 11:14 5------------------------------------5. Česko 3 1 0 1 1 9:8 46. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 37. Rakúsko 4 0 1 1 2 8:12 3------------------------------------8. Veľká Británia 3 0 0 1 2 4:15 1