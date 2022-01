Domáci Kamerun zdolal v otváracom zápase Burkinu Faso 2:1

Africký pohár národov

A-skupina



Kamerun - Burkina Faso 2:1 (2:1)

Góly: 41. a 45+3. Aboubakar (oba z 11 m) - 24. Sangaré

Yaoundé 9. januára (TASR) - Futbalisti Kamerunu úspešne vstúpili do 33. ročníka Afrického pohára národov (APN). Hráči usporiadateľskej krajiny zdolali v otváracom zápase šampionátu v Yaoundé reprezentáciu Burkiny Faso 2:1.Domáci prehrávali v nedeľnom zápase A-skupiny od 24. minúty po góle Gustava Sangarého. Ešte do prestávky však stihli skóre otočiť, Vincent Aboubakar premenil v priebehu siedmich minút dva pokutové kopy. Po hodine hry mohol Aboubakar skompletizovať hetrik, no rozhodcovia po zásahu VAR jeho gól neuznali pre ofsajd. V druhom stretnutí skupiny sa o 20.00 SEČ stretne Etiópia s Kapverdami.