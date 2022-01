Maďarskí hádzanári skončili v skupine, Island postúpil do hlavnej fázy

B-skupina (Budapešť):

Island - Maďarsko 31:30 (17:17)



Najviac gólov: Elisson 9, Magnusson 8 - Bánhidi 6, Szita 5





tabuľka:



1. Island 3 3 0 0 88:82 6*



2. Holandsko 2 1 0 1 88:81 2



----------------------------------



3. Maďarsko 3 1 0 2 89:92 2



4. Portugalsko 2 0 0 2 54:59 0



/* - postup do hlavnej fázy/





D-skupina (Bratislava):



Poľsko - Nemecko 23:30 (12:15)



Najviac gólov: Moryto 8, Sičko 6 - Steinert 9, Golla a Köster po 6





tabuľka:



1. Nemecko 3 3 0 0 97:81 6*



2. Poľsko 3 2 0 1 65:51 4*



---------------------------------



3. Bielorusko 2 0 0 2 49:62 0



4. Rakúsko 2 0 0 2 60:70 0



/* - postup do hlavnej fázy/

Bratislava 18. januára (TASR) - Hádzanári Maďarska ukončili domáce ME rovnako ako slovenská reprezentácia už v základnej skupine. V záverečný hrací deň základnej B-skupiny prehrali pred 20-tisícovou kulisou v Budapešti kľúčový duel s Islandom po dráme 30:31 a nedosiahli na jednu z dvoch postupových priečok.Island je jedenásty tím s istou miestenkou do hlavnej fázy. Prebojoval sa do nej z prvého miesta, keď v troch vystúpeniach nestratil ani bod. O poslednom postupujúcom rozhodne večerný súboj medzi Holandskom a Portugalskom (20.30), Holanďanom stačí na prienik medzi elitnú dvanástku aj prehra o jeden gól.Koronavírusom zasiahnutý tím Nemecka nastúpil na duel o prvenstvo v bratislavskej D-skupine proti Poľsku iba so 14 hráčmi a jediným brankárom Johannesom Bitterom, no napriek tomu si udržal stopercentnú bilanciu. Nemci zdolali súpera jasne 30:23 a do štvrťfinálovej skupiny postúpili z prvého miesta i s dvoma bodmi z tohto súboja. Niekoľko hodín pred duelom ohlásili Nemci ďalšie dva pozitívne prípady v kádri, vypadli z neho aj brankár Till Klimpke a Marcel Schiller. Celkovo má nemecký tím už deväť hráčov v karanténe, do hry už zasiahli piati z povolaných náhradníkov.Pred utorňajším záverečným dňom v dvoch základných skupinách malo postup vo vrecku celkovo 10 tímov - Dánsko, Čierna Hora, Francúzsko, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Rusko a Nórsko.