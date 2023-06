Domáci Monfils odstúpil z Roland Garros pre zranenie zápästia

Paríž 1. júna (TASR) - Francúzsky tenista Gael Monfils odstúpil z grandslamového Roland Garros. Ďalej ho nepustilo zranenie zápästia a jeho súper v 2. kole Holger Rune z Dánske tak postúpil bez boja.



"Mám problém so zápästím, ktorý teraz nedokážem prekonať. Absolvoval som testy a doktor mi povedal, že by nebolo dobré pokračovať a mal by som si dať pauzu," povedal tridsaťšesťročný Monfils, ktorý vyradil v 1. kole po päťsetovej bitke Argentínčana Sebastiana Baeza. Informovala agentúra AFP.