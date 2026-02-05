< sekcia Šport
Kanaďania v mixe zastavili víťaznú sériu Talianska
Curleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu, dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 5. februára (TASR) - Talianski reprezentanti v curlingu vstúpili do domáceho olympijského turnaja miešaných dvojíc výhrou 8:4 nad Kórejskou republikou. Obhajcom zlata sa menej darilo v druhom štvrtkovom stretnutí, v ktorom podľahli Kanade 2:7. Hráči zo zámoria položili základ úspechu už v prvom ende, po ktorom viedli 5:0. Talianom tak ukončili ich 12-zápasovú víťaznú sériu na ZOH, ktorú ťahali od Pekingu 2022. Kanaďania priebežne vedú tabuľku spoločne s Britmi.
Úspešne si počínali aj Američania, ktorí zvíťazili v oboch svojich štvrtkových zápasoch. Najprv zdolali Nórov 8:6 a následne si na Olympijskom štadióne v Cortine poradili aj so Švajčiarmi 7:4. Prekvapením bola prehra švédskych súrodencov Isabelly a Rasmusa Wranovcov s Estónskom 5:8. Estónci zaznamenali historicky prvé olympijské víťazstvo v curlingu. Naopak, na prvú výhru na ZOH 2026 stále čakajú českí reprezentanti, Julie Zelingrová a Vít Chabičovský prehrali zatiaľ všetky tri zápasy, vo štvrtok nestačili na Švédov (4:7) a Britov (7:8).
Curleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu, dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026. Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.
ZOH26 - curling:
miešané dvojice - základná fáza:
Taliansko - Kórejská republika 8:4, Veľká Británia - Estónsko 10:5, Česko - Švédsko 4:7, Nórsko - USA 6:8, USA - Švajčiarsko 7:4, Nórsko - Kanada 3:6, Kanada - Taliansko 7:2, Švajčiarsko - Kórejská republika 8:5, Estónsko - Švédsko 7:5, Česko - Veľká Británia 7:8
tabuľka:
1. Veľká Británia 3 3 0
Kanada 3 3 0
3. USA 2 2 0
4. Švédsko 3 2 1
Švajčiarsko 3 2 1
6. Taliansko 2 1 1
7. Estónsko 2 1 1
8. Kórejská rep. 3 0 3
Nórsko 3 0 3
Česko 3 0 3
