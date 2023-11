Domáci Švédi vyhrali mix dvojíc, Slováci na 17. mieste

mix dvojíc:

1. Sebastian Samuelsson, Hanna Öbergová (Švéd.) 37:46,9 min (0+8),

2. Sturla Holm Laegreid, Juni Arnekleivová (Nór.) +13,8 (0+6),

3. Fabien Claude, Julia Simonová (Fr.) +42,2 (2+12),

4. Jakov Fak, Polona Klemenčičová (Slovin.) +47,4 (0+5),

5. Simon Eder, Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +56,9 (0+10),

6. Niklas Hartweg, Amy Basergová (Švajč.) +59,9 (1+8),

7. Justus Strelow, Hanna Kebingerová(Nem.) +1:00,3 Min. (0+7),

8. Sean Doherty, Deedra Irwinová (USA) +1:10,9 (0+8),

9. Tuomas Harjula, Suvi Minkkinenová (Fín.) +1:16,5 (0+4),

10. Artem Tyščenko, Anastassija Merkušinová (Ukr.) +1:21,3 (0+7),...

17. Tomáš SKLENÁRIK, Mária REMEŇOVÁ (SR) +2:50,2 (0+10)

Östersund 25. novembra (TASR) - Švédski biatlonisti Sebastian Samuelsson a Hanna Öbergová vyhrali úvodné preteky nového ročníka Svetového pohára. Na domácej trati v Östersunde triumfovali v sobotu v miešanej štafete dvojíc o 13,2 s pred nórskym duom Sturla Laegreid, Juni Arnekleivová. Tretí boli Francúzi Fabien Claude a Julia Simonová (+42,2). Slovenskí reprezentanti Tomáš Sklenárik (0+7) a Mária Remeňová (0+3) obsadili 17. miesto s mankom 2:50,2 min.Švédi ťažili z rýchleho behu, keď boli na všetkých úsekoch najrýchlejší. Strelecky však nezačali dobre a po štyroch dobíjaniach Samuelssona im po prvom úseku patrilo až 17. miesto. Postupne sa však drali dopredu, po piatej z ôsmich streleckých položiek ich Samuelsson dostal dostal na čelo a pred seba už nikoho nepustili, keď sa Öbergová v závere s prehľadom udržala pred Nórkou Arnekleivovou. Francúzi obsadili tretiu priečku, keď boli do polovice trate na čele, no Claude na svojom druhom úseku "" streľbu a musel ísť na dve trestné kolá. Jeho tím klesol na koniec prvej desiatky, no obhajkyňa veľkého glóbusu Simonová parádnym záverom vytiahla Francúzov na stupne víťazov o päť sekúnd pred štvrtým Slovinskom.Slováci zdolali sedem štafiet a s celkovou streleckou bilanciou 0+10 im patrila 17. priečka. Sklenárik musel pri svojej premiére v mixe dvojíc dobíjať na prvom úseku na dvoch streľbách celkovo päťkrát a odovzdával na poslednom 24. mieste s viac ako minútovou stratou na vedúcich Rakúšanov. Remeňová na druhom úseku vybielila bez dobíjania všetkých desať terčov, celkovo bola jedenásta najlepšia a posunula sa o päť priečok dopredu na 19. miesto (+1:26). To už boli na čele Francúzi vďaka obhajkyni veľkého glóbusu Simonovej. Sklenárik na druhom úseku s bilanciou 0+2 vylepšil slovenské postavenie na 17. pozíciu, tú napokon Remeňová udržala vo fotofiniši tesne pred Rumunskom.V sobotu bola v Östersunde ešte na programe klasická miešaná štafeta (bez slovenskej účasti) a v nedeľu sa pôjdu vytrvalostné preteky mužov a žien.