Domáci Vine vyhral po úniku 2. etapu pretekov Santos Tour Down Under
Na 148,1 km dlhej trati triumfoval po dvojčlennom úniku s tímovým kolegom a obhajcom prvenstva Jhonatanom Narvaezom z Ekvádoru.
Autor TASR
Uraidla 22. januára (TASR) - Austrálsky cyklista Jay Vine z tímu UAE Team Emirates vyhral 2. etapu domácich pretekov Santos Tour Down Under, ktorá viedla z Norwoodu do strediska Uraidla. Na 148,1 km dlhej trati triumfoval po dvojčlennom úniku s tímovým kolegom a obhajcom prvenstva Jhonatanom Narvaezom z Ekvádoru. Tretí v cieli Švajčiar Mauro Schmid mal na nich manko 58 sekúnd. Vine sa dostal aj na čelo celkovej klasifikácie.
Výsledky 2. etapy Santos Tour Down Under (Norwood - Uraidla, 148,1 km):
1. Jay Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 3:36:42 h, 2. Jhonatan Narvaez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) rovnaký čas ako víťaz, 3. Mauro Schmid (Švajč./Team Jayco AlUla) +58, 4. Andreas Lorentz Kron (Dán./Uno-X Mobility), 5. Filippo Zana (Tal./Soudal Quick-Step), 6. Natnael Tesfatsion (Eritrea/Movistar Team) všetci +58
poradie po 2. etape:
1. Vine 6:23:33 h, 2. Narvaez +6, 3. Schmid +1:05, 4. Harrison Sweeny (Austr./EF Education-EasyPost) +1:12, 5. Marco Brenner (Nem./Tudor Pro Cycling Team) +1:14, 6. Kron +1:16
