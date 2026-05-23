Domáci zničili Maďarsko 9:0 v A-skupine, Josiho hetrik za 4:45 min

Švajčiarsky hráč Roman Josi (vpravo) strieľa úvodný gól počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Maďarsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v sobotu 23. mája 2026. Foto: TASR/AP

Postaral sa o najrýchlejší hetrik v histórii MS. Sven Andrighetto si pripísal gól a štyri asistencie.

Autor TASR
Zürich 23. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti zvíťazili aj vo svojom šiestom zápase na domácich MS. V sobotnom stretnutí v Zürichu deklasovali Maďarsko 9:0 a s plným počtom bodov vedú A-skupinu. Úradujúci vicemajstri sveta nastrieľali v druhej tretine šesť gólov, k triumfu ich nasmeroval kapitán Roman Josi (3+1), ktorý zaznamenal čistý hetrik v priebehu štyroch minút a 45 sekúnd. Postaral sa o najrýchlejší hetrik v histórii MS. Sven Andrighetto si pripísal gól a štyri asistencie.

Švajčiari odohrajú svoj záverečný zápas v skupine v utorok o 20.20 h, keď sa stretnú v priamom súboji o prvenstvo v „áčku“ proti Fínsku. Maďarov čakajú ešte dva duely, najprv v pondelok proti USA (16.20) a potom v utorok proti Lotyšsku (12.20).

MS v hokeji - A-skupina (Zürich):

Švajčiarsko - Maďarsko 9:0 (1:0, 6:0, 2:0)

Góly: 19. Josi (Jäger, Riat), 21. Josi, 23. Josi (Hischier, Andrighetto), 32. Meier (Moser), 34. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 36. Thürkauf (Andrighetto, Malgin), 40. Andrighetto (Moser, Berni), 53. Malgin (Thürkauf, Andrighetto), 56. Knak (Josi). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Wannerstedt (Nór.) – Gustafson (USA), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.

Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Thürkauf, Niederreiter – Rochette, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Baechler
Maďarsko: Vay (34. Bálizs) – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Papp – B. Horváth, Szongoth, Erdély – Sofron, Hári, Nemes – Vincze, Nagy, Ravasz – Sárpátki

Švajčiari mali podľa očakávania od úvodu prevahu a už v 45. sekunde mohol otvoriť skóre Biasca, ktorý trafil žŕdku. V 14. minúte ešte gól Niederreitera neplatil po trénerskej výzve Maďarov pre ofsajd, ale na konci tretiny už poslal Helvétov do vedenia Josi. Domáci pokračovali v nápore, pričom v hlavnej úlohe bol znovu Josi, ďalšími dvoma zásahmi zvýšil vedenie na 3:0 a skompletizoval hetrik. Maďari už nedokázali odolávať favoritovi, ktorý roztočil pred ich bránkou kolotoč a výsledkom boli ďalšie góly v ich sieti. Malgin zásahom na 5:0 vyhnal z bránky Vaya, ktorého nahradil Bálizs, ten do konca 2. tretiny dvakrát inkasoval. V treťom dejstve sa zápas už len dohrával, švajčiarsku kanonádu zavŕšili Malgin a Knak.

tabuľka A-skupiny:

1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 5 5 0 0 0 24:5 15*
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
----------------------------------
5. USA 5 1 1 0 3 14:17 5
6. Nemecko 5 1 0 1 3 11:17 4
7. Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
----------------------------------
8. V. Británia 5 0 0 0 5 4:23 0

* - postup do štvrťfinále
