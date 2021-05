Dombrowski vyhral 4. etapu Giro d'Italia, Sagan zaostal

Cyklisti počas 4. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia z Piacenzy do Sestoly v utorok 11. mája 2021. Foto: TASR/AP

Domáci taliansky cyklista Alessandro De Marchi z tímu Israel Start-Up Nation pózuje na pódiu v ružovom drese lídra celkového poradia po 4. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia, ktorá viedla z Piacenzy do Sestoly v utorok 11. mája 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky 4. etapy Giro d'Italia (Piacenza - Sestola, 187 km):



1. Joe Dombrowski (USA/UAE-Team Emirates) 4:58:38 h

2. Alessandro De Marchi (Tal./Israel Start-up Nation) +13 s

3. Filippo Fiorelli (Tal./Bardiani CSF Faizane) +27

4. Louis Vervaeke (Belg./Alpecin-Fenix)

5. Jan Tratnik (Slov./Bahrain-Victorious) obaja +29

6. Attila Valter (Maď./Groupama-FDJ) +44

7. Nicolas Edet (Fr./Cofidis) +49

8. Nelson Oliveira (Portug./Movistar) +57

9. Rein Taaramäe (Est./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) +1:33 min

10. Christopher Juul-Jensen (Dán./BikeExchange) +1:36

117. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +23:06





Celkové poradie:



1. De Marchi 13:50:44 h

2. Dombrowski +22 s

3. Vervaeke +42

4. Oliveira +48

5. Valter +1:00 min

6. Edet +1:15

7. Aleksandr Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +1:24

8. Remco Evenepoel (Belg./Deceunick-QuickStep) +1:28

9. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-Nippo) +1:37

10. Hugh Carthy (V. Brit./EF Education-Nippo) +1:38

..., 106. SAGAN +23:06





Bodovacia súťaž:



1. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) 50 bodov

2. Elia Viviani (Tal./Cofidis, Solutions Crédits) 38

3. Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) 35

4. SAGAN 29



Sestola 11. mája (TASR) - Americký cyklista Joe Dombrowski z tímu UAE-Team Emirates zvíťazil v utorňajšej štvrtej etape pretekov Giro d'Italia. Po 187 kilometroch z Piacenzy do Sestoly finišoval na druhom mieste domáci Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), ktorý sa obliekol do ružového dresu lídra celkového poradia. Tretí skončil ďalší Talian Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizane). Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) obsadil 117. priečku s mankom 23:06 min. Celkovo je 106. s rovnakou stratou, v bodovacej súťaži figuruje na štvrtom mieste, za vedúcim Belgičanom Timom Merlierom (Alpecin-Fenix) zaostáva o 21 bodov.Etapa mala kopcovitý profil, no dve stúpania tretej a jedno druhej kategórie čakali na jazdcov až v záverečných sto kilometroch. Situáciu na trati od úvodu komplikoval silný dážď. Vytvoril sa početný únik, ktorý si pomerne rýchlo vypracoval približne šesťminútový náskok pred pelotónom. Prvé kategorizované stúpanie Castello di Carppineti (3,5 km, 8,6%) i následný zjazd išla vedúca skupina agresívne a začala sa trhať. V klesaní boli najrýchlejší Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), jeho tímový kolega Quinten Hermans a Chris Juul-Jensen (Team BikeExchange).Hermans sa po odpracovaní svojej úlohy odpojil a na čele pokračovala už iba dvojica, ktorá musela prekonať ďalší kopec Montemolino (8,6 km, 5,7%). Pred záverečným stúpaním, pätnásť kilometrov pred cieľom, mala náskok 1:20 minúty pred skupinou prenasledovateľov. V pelotóne takmer počas celej etapy ťahal len tím Ineos Grenadiers a hlavný balík zaostával až o 5:30 min. Na poslednom kopci Colle Passerino (4,3 km, sklon 9,9%) Taaramäe ani Juul-Jensen nedotiahli vyše 70-kilometrové osamotené snaženie do úspešného konca. Osemsto metrov pod vrcholom ich predstihli Dombrowski a De Marchi. Američan znova zaútočil, horskú prémiu preťal sólovo a vo zvlnenom finiši si postrážil triumf.povedal 29-ročný Dombrowski pre portál cyclingnews.com. De Marchi za ním zaostal o trinásť sekúnd, čo mu stačilo, aby si ružový dres prebral od krajana Filippa Gannu (Ineos Grenadiers), ktorý ho mal od prvej etapy. V priebežnom poradí vedie o 22 sekúnd pred Američanom.uviedol 34-ročný De Marchi.