Döme považuje triumf Slovana za zaslúžený, Jančuškovi pribudli zranení

Liptovský Mikuláš 14. januára (TASR) - V súboji posledného tímu s prvým sa prekvapenie nezrodilo a Slovan Bratislava vyhral v 29. kole hokejovej Tipos extraligy na ľade Liptovského Mikuláša 7:1. Domáceho trénera Milana Jančušku viac než prehra mrzela strata ďalších dvoch hráčov, pričom najmä zranenie brankára Patrika Kozela vyzeralo dramaticky.Domácim nevyšli vstupy do tretín, keď inkasovali v 2. minúte každej z nich. Kozel sa dostal do hry po tom, čo v 23. minúte vystriedal za stavu 0:3 Rusa Ivannikova. V tretej časti dvakrát inkasoval a zápas sa pre neho skončil v 53. minúte. Po strele obrancu Slovana Daniela Gachulinca ho puk zasiahol do oblasti krku. Z ľadu ho odniesli na nosidlách.povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Liptákov Jančuška.Jeho zverenci nenadviazali na dve tesné prehry so Slovanom (3:4, 3:4 pp) a podľahli mu rozdielom šiestich gólov.zhodnotil Jančuška.Slovanisti, ktorí sú naďalej na 1. mieste tabuľky s 5-bodovým náskokom pred Slovanom, si na Liptove napravili chuť po nedávnej prehre v Nových Zámkoch. Tréner Róbert Döme zápas zhodnotil stručne: