Domen Prevc celkovým víťazom Turné štyroch mostíkov

Domen Prevc. Foto: TASR/AP

Domen Prevc potvrdil úlohu najväčšieho favorita.

Autor TASR
,aktualizované 
Bischofshofen 6. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal celkovým víťazom 74. ročníka Turné štyroch mostíkov. Sošku Zlatého orla si definitívne zabezpečil vďaka druhému miestu na záverečnom podujatí v rakúskom Bischofshofene. Dvadsaťšesťročný Slovinec nadviazal na úspech svojho staršieho brata Petra Prevca, ktorý celkovo vyhral T4M v sezóne 2015/2016.

Domen Prevc potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Suverénny líder celkového poradia Svetového pohára vyhral nemecké podujatia Turné v Oberstdorfe i Garmisch-Partenkirchene. V Innsbrucku skončil tesne za Japoncom Renom Nikaidom a druhý bol aj v Bischofshofene o 4,1 bodu za domácim Rakúšanom Danielom Tschofenigom. Tretí skončil s mankom 4,3 bodu Japonec Rjoju Kobajaši. V celkovom hodnotení Turné triumfoval Prevc o priepastných 42,3 bodu pred rakúskym reprezentantom Janom Hörlom.

Domenovi Prevcovi sa splnil sen. „Je to pre mňa výnimočný moment. Desať rokov po bratovi Petrovi držím v ruke sošku Zlatého orla, som plný emócií. Všetko do seba zapadlo a dokázal som skvele načasovať formu. Je to výsledok tvrdej práce. Vždy som chcel vo svojej kariére dosiahnuť tento triumf. Trochu ho teraz oslávim s tímom i slovinskými fanúšikmi a potom sa začnem pripravovať na ďalšie podujatia," uviedol v prvom interview.

Veľkú radosť z úspechu brata mal Peter Prevc. „Cítim obrovskú úľavu. Domen mal pred záverečným podujatím Turné veľký náskok, no v skokanskom športe sa môže stať všeličo. Som na Domena hrdý, zvládol to perfektne a urobil skvelú reklamu slovinskému lyžovaniu," zdôraznil Peter Prevc pre Eurosport. Prvým slovinským celkovým víťazom Turné bol v sezóne 1996/1997 Primož Peterka.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík sa predstavil v kvalifikácii v Ga-Pa a Innsbrucku, no ani raz sa mu nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže.



Prehľad doterajších víťazov Turné štyroch mostíkov:

1953 Sepp Bradl (Rak.)

1953/54 Olav Björnstad (Nór.)

1954/55 Torbjörn Ruste (Nór.)

1955/56 Nikolaj Kamenskij (ZSSR)

1956/57 Pentti Uotinen (Fín.)

1957/58 Helmut Recknagel (NDR)

1958/59 Helmut Recknagel (NDR)

1959/60 Max Bolkart (NSR)

1960/61 Helmut Recknagel (NDR)

1961/62 Eino Kirjönen (Fín.)

1962/63 Toralf Engan (Nór.)

1963/64 Veikko Kankkonen (Fín.)

1964/65 Torgeir Brandtzaeg (Nór.)

1965/66 Veikko Kankkonen (Fín.)

1966/67 Björn Wirkola (Nór.)

1967/68 Björn Wirkola (Nór.)

1968/69 Björn Wirkola (Nór.)

1969/70 Horst Queck (NDR)

1970/71 Jiří Raška (ČSSR)

1971/72 Ingolf Mork (Nór.)

1972/73 Rainer Schmidt (NDR)

1973/74 Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75 Willi Pürstl (Rak.)

1975/76 Jochen Danneberg (NDR)

1976/77 Jochen Danneberg (NDR)

1977/78 Kari Ylantilla (Fín.)

1978/79 Pentti Kokkonen (Fín.)

1979/80 Hubert Neuper (Rak.)

1980/81 Hubert Neuper (Rak.)

1981/82 Manfred Deckert (NDR)

1982/83 Matti Nykänen (Fín.)

1983/84 Jens Weissflog (NDR)

1983/84 Jens Weissflog (NDR)

1984/85 Jens Weissflog (NDR)

1985/86 Ernst Vettori (Rak.)

1986/87 Ernst Vettori (Rak.)

1987/88 Matti Nykänen (Fín.)

1988/89 Risto Laakonen (Fín.)

1989/90 Dieter Thoma (NSR)

1990/91 Jens Weissflog (Nem.)

1991/92 Toni Nieminen (Fín.)

1992/93 Andreas Goldberger (Rak.)

1993/94 Espen Bredesen (Nór.)

1994/95 Andreas Goldberger (Rak.)

1995/96 Jens Weissflog (Nem.)

1996/97 Primož Peterka (Slovin.)

1997/98 Kacujoši Funaki (Jap.)

1998/99 Janne Ahonen (Fín.)

1999/2000 Andreas Widhölzl (Rak.)

2000/01 Adam Malysz (Poľ.)

2001/02 Sven Hannawald (Nem.)

2002/03 Janne Ahonen (Fín.)

2003/04 Sigurd Pettersen (Nór.)

2004/05 Janne Ahonen (Fín.)

2005/06 Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)

2006/07 Anders Jacobsen (Nór.)

2007/08 Janne Ahonen (Fín.)

2008/09 Wolfgang Loitzl (Rak.)

2009/10 Andreas Kofler (Rak.)

2010/11 Thomas Morgenstern (Rak.)

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Rak.)

2012/13 Gregor Schlierenzauer (Rak.)

2013/14 Thomas Diethart (Rak.)

2014/15 Stefan Kraft (Rak.)

2015/16 Peter Prevc (Slovin.)

2016/17 Kamil Stoch (Poľ.)

2017/18 Kamil Stoch (Poľ.)

2018/19 Rjoju Kobajaši (Jap.)

2019/20 Dawid Kubacki (Poľ.)

2020/21 Kamil Stoch (Poľ.)

2021/22 Rjoju Kobajaši (Jap.)

2022/23 Halvor Egner Granerud (Nór.)

2023/24: Rjoju Kobajaši (Jap.)

2024/25: Daniel Tschofenig (Rak.)

2025/26: Domen Prevc (Slovin.)
