Domen Prevc triumfoval v individuálnej súťaži v Klingenthale
Tretí skončil domáci Philipp Raimund- Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
Klingenthal 13. decembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénnym spôsobom triumfoval v individuálnej súťaži Svetového pohára v Klingenthale. V nemeckom stredisku zvíťazil s 25,5 bodovým náskokom pred Rakúšanom Stefanom Kraftom a upevnil si post lídra celkového poradia- Tretí skončil domáci Philipp Raimund- Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
SP v skokoch na lyžiach v Klingenthale
muži - individuálna súťaž:
1. Domen Prevc (Slovin.) 298,5 b. (142,5+143 m), 2. Stefan Kraft (Rak.) 273,0 (132,5+133,5), 3- Philipp Raimund (Nem.) 271,9 (134+131), 4. Ren Nikaido (Jap.) 266,7 (129,5+133), 5. Rjoju Kobajaši (Jap.) 265,7 (127,5+134), 6. Jan Hörl (Rak.) 264,3 (133,5+129), 7. Halvor Egner Granerud (Nór.) 263,5 (130,5+133,0), 8. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 261,5 (132,5+131,0), 9. Timi Zajc (Slovin.) 260,9 (126,0+131,0), 10. Johann André Forfang (Nór.) 257,9 (130,0+131,5)
Celkové poradie SP (po 8 súťažiach):
1. Prevc 570 bodov, 2. Anže Lanišek (Slovin.) 453, 3. Kobajaši 451, 4. Raimund 374, 5. Daniel Tschofenig (Rak.) 328, 8. Kraft 314
