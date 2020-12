Domenech sa vracia po desiatich rokoch, povedie FC Nantes

Nantes 23. decembra (TASR) - Bývalý tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Raymond Domenech sa po desiatich rokoch opäť vracia do súťažného diania. Od nového roka prevezme lavičku účastníka Ligue 1 FC Nantes. Podľa informácií portálu 20 minutes sa dohodol na zmluve do konca tejto sezóny, Nantes figuruje na 15. mieste v tabuľke bod nad pásmom zostupu.



Domenech naposledy viedol národný tím. Počas šiestich rokoch doviedol Francúzov do finále na MS 2006, v ktorom podľahli Talianom po jedenástkovom rozstrele. O štyri roky neskôr sa však rozlúčil blamážou, keď jeho zverenci v JAR získali iba bod za bezgólovú remízu s Uruguajom a v tabuľke A-skupiny skončili poslední.