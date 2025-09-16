< sekcia Šport
Domenicali korigoval slová o dĺžke pretekov:Môžu byť kratšie aj dlhšie
Samotní jazdci ešte na tlačovej konferencii v Monze negatívne reagovali na predošlé Domenicaliho slová.
Autor TASR
Londýn 16. septembra (TASR) - Prezident a šéf F1 Stefano Domenicali korigoval svoje vyhlásenia ohľadom radikálnych zmien v šampionáte kráľovnej motoršportu. Tie naznačovali zámer skrátiť dĺžku veľkých cien. Šesťdesiatročný Talian zdôraznil, že je potrebné adaptovať sa na kratšiu pozornosť mladšieho publika.
„Niky som nepovedal, že potrebujeme skrátiť dĺžku pretekov. Hovorím, že dnes je pozornosť divákov veľmi krátka, takže potrebujeme byť atraktívni. Musíme pochopiť, ktorý formát pretekov je ten správny. Môže byť dlhší, alebo kratší, musíme zvážiť každý nápad,“ uviedol Domenicali v rozhovore pre Observer. „Nemyslím si, že by sa moment zastavenia rastu F1 blížil, pretože je mnoho oblastí, ktoré sme ešte nepreskúmali. Vieme, že máme veľa priestoru na zlepšenie, musíme opäť posunúť latku vyššie. Musíme byť naďalej zameraní na mladšiu generáciu,“ doplnil šéf F1.
Samotní jazdci ešte na tlačovej konferencii v Monze negatívne reagovali na predošlé Domenicaliho slová. „Vidíme, že na mnohých našich kanáloch majú zostrihy veľký úspech. Pre nás, ktorí sme vyrastali na súčasnom formáte, je všetko v poriadku, ale veľká časť divákov chce vidieť iba kľúčové momenty. Dnes sa veci vyvíjajú veľmi dobre, ale práve preto nesmieme zaspať na vavrínoch. Musíme myslieť na ďalší krok,“ povedal predtým k téme možného skrátenia pretekov s tým, že veľké ceny teraz môžu byť pre mladších divákov príliš dlhé.
