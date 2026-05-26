Domiho z Toronta trápia komplikácie po operačnom zákroku
Tridsaťjedenročný center podstúpil chirurgický zákrok pre doteraz nešpecifikovaný problém, s ktorým nastupoval už počas ročníka 2025/2026.
Autor TASR
Toronto 26. mája (TASR) - Kanadský hokejový klub Toronto Maple Leafs nebude môcť bližšie neurčený čas počítať s útočníkom Maxom Domim. Ten sa po skončení klubovej sezóny podrobil operácii, po nej sa však u neho objavili komplikácie.
Tridsaťjedenročný center podstúpil chirurgický zákrok pre doteraz nešpecifikovaný problém, s ktorým nastupoval už počas ročníka 2025/2026. Po operácii sa však jeho stav skomplikoval. Podľa predstaviteľov Maple Leafs bude Domi pokračovať v rehabilitácii pod dohľadom klubového lekárskeho tímu a jeho zdravotný stav opätovne vyhodnotia na začiatku tréningového kempu.
Rodák z Winnipegu odohral v uplynulej sezóne 80 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 36 bodov za 12 gólov a 24 asistencií. Na konte mal aj 95 trestných minút. Domi podpísal s Torontom v júni 2024 štvorročné predĺženie kontraktu v hodnote 15 miliónov dolárov. Dvanástka draftu NHL 2013 odohrala v profilige 815 zápasov v dresoch Arizony Coyotes, Montrealu Canadiens, Columbusu Blue Jackets, Caroliny Hurricanes, Chicaga Blackhawks, Dallasu Stars a Toronta. V kariére nazbieral 486 bodov za 150 gólov a 336 asistencií.
