Dominik Paris vyhral zjazd vo Val Gardene

zjazd muži:



1. Dominik Paris (Tal.) 1:59,84 min., 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,44, 3. Bryce Bennett (USA) +0,60, 4. Cyprien Sarrazin +0,65 5. James Crawford (Kan.) +0,67, 6. Nils Allegre (Fr.) +0,87, 7. Marco Odermatt (Švaj.) a Mattia Casse (Tal.) obaja +0,92, 9. Marco Schwarz (Rak.) +0,95, 10. Niels Hintermann (Švaj.) +1,13

poradie v zjazde:



1. Bennett a Kilde 160 bodov, 3. Paris 100, 4. Odermatt 96, 5. Allegre a Crawford po 90



celkové poradie vo SP:



1. Odermatt 256, Schwarz 234, 3. Bennett 178, 4. Kilde 160, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 132, 6. Crawford 130

Val Gardena 16. decembra (TASR) - Taliansky lyžiar Dominik Paris triumfoval v druhom zjazde prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. V talianskej Val Gardene skončil v sobotu na druhom mieste Nór Aleksander Aamodt Kilde (+0,44 s), tretie miesto obsadil víťaz prvých pretekov Bryce Bennett z USA (+0,60).Pre 34-ročného Taliana je to 22. triumf v kariére v SP a 18. v zjazde. Predtým naposledy zvíťazil vlani v marci v nórskom Kvitfjelli, vo Val Gardene sa mu to podarilo po prvý raz. Na trať vyrazil s číslom 12 a takmer na všetkých úsekoch mal najlepší čas. Išiel dobre aj takticky a v cieli si nahlas vychutnal radosť z triumfu. "Nevedel som aký mám čas, snažil som sa lyžovať dobre, pekne a čisto. Keď som v cieli videl zelené svetlo, skoro som sa zbláznil. Bolo to veľmi vzrušujúce, skúšal som to tu už roky a nakoniec sa mi to podarilo. Snažil som sa dobre ´skákať´ a myslím, že som tam urobil rozdiel v rýchlosti," povedal Paris v cieli.Na čele hodnotenia disciplíny je Bennett spolu s Kildem, obaja majú na konte 160 bodov. Celkového poradie SP vedie obhajca veľkého krištálového glóbusu Marco Odermatt zo Švajčiarska s 22-bodovým náskokom pred Rakúšanom Marcom Schwarzom.Lyžiarov čakajú v Taliansku aj nasledujúce preteky, v sobotu 17. a v nedeľu 18. decembra je na programe obrovský slalom v Alta Badii.