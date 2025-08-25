< sekcia Šport
Dominikánska republika a Nemecko pokračujú na turnaji bez prehry
Nemecko si poradilo s Vietnamom 3:0.
Autor TASR
Bangkok 25. augusta (TASR) - Volejbalistky Dominikánskej republiky zostávajú na majstrovstvách sveta v Thajsku bez prehry a straty setu, v F-skupine zdolali Mexiko 3:0. Rovnakým výsledkom uspelo v G-skupine Nemecko proti Vietnamu.
MS žien v Thajsku - výsledky:
F-skupina (Čiang Mai)
Dominikánska republika - Mexiko 3:0 (15, 17, 20)
G-skupina (Phuket)
Nemecko - Vietnam 3:0 (18, 17, 21)
