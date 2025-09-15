< sekcia Šport
Dömötör nepostúpili do semifinále 400 m prekážok
Dömötör obsadil v rozbehoch celkovo 37. miesto. Najrýchlejší čas zabehol Katarčan Abderrahman Samba za 48,03 s.
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Slovenský atlét Patrik Dömötör nepostúpil z rozbehov na 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. V piatom rozbehu obsadil siedmu priečku. Priamo do semifinále išli štyria najlepší z každého z piatich rozbehov.
Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval pri svojom debute na svetovom šampionáte v deviatej dráhe a od začiatku zaostáva za najlepšími, v závere ešte zrýchlil, no nedokázal sa posunúť a finišoval v čase 49,91 sekundy. Za svojím osobákom 48,94 zaostal o takmer sekundu, no ani ten by mu na postup nestačil, keďže štvrtý Brit Alastair Chalmers dobehol v čase 48,86 s.
MS v Tokiu - 400 m prek.:
Muži
V. rozbeh: 1. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 48,37, 2. Caleb Dean (USA) 48,67, 3. Francisco Guilherme dos Reis Viana (Braz.) 48,69, ... 7. Patrik DÖMÖTÖR (SR) 49,91
