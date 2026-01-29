Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dömötör sa zranil a ukončil halovú sezónu

Na snímke slovenský atlét Patrik Dömötör Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dvadsaťpäťročný primárne prekážkar na trati 400 m sa snažil kvalifikovať na vrchol halovej sezóny na hladkej štvorstovke a v sezóne predviedol čas 46,89 s.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenský atlét Patrik Dömötör sa zranil a musel ukončiť halovú sezónu. Nepredstaví sa tak na halových MS v poľskej Toruni.

Dvadsaťpäťročný primárne prekážkar na trati 400 m sa snažil kvalifikovať na vrchol halovej sezóny na hladkej štvorstovke a v sezóne predviedol čas 46,89 s, no zastavilo ho zápalové poškodenie achilovej šľachy. „Mrzí ma to, mal som bežať na budúci týždeň v Ostrave na zlatom mítingu, ale nebude sa to dať. Musím sa na 100% vyliečiť, aby som sa čo najlepšie pripravil na letnú sezónu a najmä na ME v Birminghame,“ informoval Dömötör podľa Top Athletics.
