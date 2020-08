Donadoni skončil na lavičke Šen-čenu

Šnaghaj 11. augusta (TASR) - Taliansky futbalový tréner Roberto Donadoni skončil v čínskom klube Šen-čen FC. Na jeho miesto by mal podľa miestnych médií nastúpiť Holanďan Jordi Cruyff.



Päťdesiatšesťročný Donadoni viedol klub od júla 2019, no jeho zverenci vyhrali zo štrnástich duelov iba dva. Šen-čen v uplynulej sezóne pod jeho vedením dokonca vypadol z najvyššej čínskej ligy, no po tom, čo mal Tchien-ťin Tchien-chaj finančné problémy, sa do nej vrátil. V novom ročníku vyhral zo štyroch duelov len jeden. Informovala agentúra AFP.