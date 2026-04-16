Dončič a Cunningham môžu získať cenu MVP, hoci neodohrali 65 duelov
Autor TASR
Los Angeles 16. apríl (TASR) - Luka Dončič a Cade Cunningham môžu získať ocenenie MVP basketbalovej NBA v tejto sezóne, hoci nesplnili stanovenú podmienku odohrať 65 stretnutí v základnej časti. Ich spôsobilosť schválilo na základe mimoriadnych okolností vedenie súťaže i hráčska asociácia (NBPA).
Pravidlo odohrať v sezóne 65 zápasov ako podmienka spôsobilosti pre zisk sezónnych ocenení platí v NBA druhý rok. Zámorská profiliga sa jeho prijatím pokúsila zvrátiť negatívny trend nadmerného vynechávania duelov hviezdnych hráčov v priebehu základnej časti. Prijala však aj možnosť udeliť výnimku.
Slovinský hráč Los Angeles Lakers Dončič má najvyšší strelecký priemer v lige 33,5 bodu na zápas, no v úvode apríla si privodil svalové zranenie a odohral celkovo iba 64 duelov. Cunningham je lídrom Detroitu, ktorý získal vo Východnej konferencii pozíciu nasadenej jednotky do play off. Po zápase 17. marca mu však diagnostikovali poškodenie pľúc a na konte má 63 duelov základnej časti. „NBA a NBPA vzali do úvahy všetky okolnosti a obom hráčom schválila spôsobilosť získať ocenenia,“ zverejnilo vo štvrtok vedenie ligy podľa AP.
Výnimku sa pokúsil získať aj ťahúň Minnesoty Anthony Edwards, ktorý má na konte 60 stretnutí za sezónu, no neuspel. Pre príliš málo odohraných stretnutí nemôžu v tomto ročníku získať žiadne ocenenie a tým pádom aj výrazný finančný bonus Jannis Antetokunmpo, Stephen Curry, či LeBron James, ktorý tak ukončí 21 rokov trvajúcu sériu účasti v niektorej z najlepších pätiek ligy.
