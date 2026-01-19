< sekcia Šport
Dončič a James potiahli LA Lakers za víťazstvom nad Torontom
Dončič dosiahol 25 bodov, ku ktorým pridal aj 13 doskokov.
Autor TASR
New York 19. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Torontom Raptors 110:93. Výrazný podiel na tom mala trojica Deandre Ayton, Luka Dončič a LeBron James. Prvý menovaný dosiahol 25 bodov, ku ktorým pridal aj 13 doskokov. Rovnaký počet bodov nazbieral aj Dončič, o bod menej mal James. Kalifornčania zdolali kanadský klub vo vzájomnej konfrontácii siedmy raz za sebou.
NBA - výsledky:
Memphis - Orlando 126:109, Houston - New Orleans 119:110, Chicago - Brooklyn 124:102, Denver - Charlotte 87:110, Sacramento - Portland 110:117, Los Angeles Lakers - Toronto 110:93
