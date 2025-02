Dončič ani Davis údajne o megatrejde netušili, súčasťou je aj Utah

New York 2. februára (TASR) - Americký basketbalový klub Dallas Mavericks vymenil hviezdneho slovinského hráča Luku Dončiča do Los Angeles Lakers za Anthonyho Davisa. Megatrejd medzi klubmi zámorskej NBA, ktorého súčasťou je aj Utah Jazz, potvrdili tamojšie médiá aj agentúry AP a AFP.



Dvadsaťpäťročný Dončič bol päťkrát vo výbere All Star a vlani zohral kľúčovú úlohu pri postupe Mavericks do finále. V Lakers spojí sily s legendárnym veteránom LeBronom Jamesom a eventuálne sa môže po jeho odchode do dôchodku sám stať ťahúňom tímu. Mavericks zas získajú v Davisovi silného defenzívneho hráča. "Verím, že defenzíva vyhráva tituly. Verím, že angažovanie takéhoto hráča nás zvýhodňuje. Chceme víťaziť teraz i v budúcnosti," uviedol generálny manažér Dallasu Nico Harrison. Jeho tím dostane okrem Davisa aj Maxa Christieho a výber v prvom kole draftu v roku 2029. Lakers posilnia okrem Dončiča i Maxi Kleber a Markieff Morris, do Utahu putuje Jalen Hood-Schifino z Lakers.



Správy o trejde prišli krátko po výhre Lakers na palubovke Knicks (128:112) v ktorom Davis nenastúpil pre natiahnutý brušný sval. "Táto dohoda vznikla v ústraní. LeBron James o tom netušil, tak isto Anthony Davis a bolo mi povedané, že Luka Dončič je šokovaný," povedal reportér Shams Charania z ESPN. Slovinec nehral od Vianoc pre zranenie lýtka. V tejto sezóne má priemer 28,1 bodu, 8,3 doskoku a 7,8 asistencie na zápas, v Mavericks bol od roku 2018, kam putoval hneď po drafte, kde si ho vybrala Atlanta Hawks. Popri výbornej forme ho však trápili aj zranenia a práve preto mal údajné Dallas obavy ohľadom jeho schopnosti zostať vo forme. Po tejto sezóna by mal v klube nárok na predĺženie zmluvy v hodnote viac ako 300 miliónov dolárov.



Tridsaťjedenroční Davis bol v Lakers šesť sezón a v roku 2020 s nimi získal titul. V hviezdnom výbere bol deväťkrát a v Dallase spojí sily s Kyriem Irvingom a Klayom Thompsonom. V tomto ročníku má v priemere 25,7 bodu, 11,9 doskoku a 3,4 asistencie na jeden duel.