Dončič bol hviezdou zápasov NBA, nastrieľal 73 bodov

NBA-sumáre:



Atlanta Hawks - Dallas Mavwericks 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)



najviac bodov: Young 30 (11 asistencií), Johnson 25, Bogdanovič 24 - Dončič 73 (10 doskokov), Green 21, Hardaway 13







Charlotte Hornets - Houston Rockets 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)



najviac bodov: Bridges 21, Ball 15, Richards 14 - Green 36, Whitmore 24 (11 doskokov), VanVleet 14







Indiana Pacers - Phoenix Suns 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)



najviac bodov: Siakam 31, Toppin 23 (11 doskokov), Nembhard a Nesmith po 22 - Booker 62, Durant 20, Gordon 14







Memphis Grizzlies - Orlando Magic 107:106 (31:31, 37:28, 22:25, 17:22)



najviac bodov: Jackson 30, Williams 17, Kennard 15 - Banchero 27, Carter 20, Wagner 18







Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32)



najviac bodov: Antetokounmpo 22 (11 doskokov), Lillard 22, Middleton 14 - Mitchell 32, Allen 24 (14 doskokov), LeVert 12







New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 83:107 (24:22, 17:28, 23:27, 19:30)



najviac bodov: Jones a Valančiunas po 14, Ingram a McCollum po 12 - Gilgeous-Alexander 31, Holmgren 20, Williams 15







San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22)



najviac bodov: Sochan 31 (14 doskokov), Wembanyama 23 (12 doskokov), Johnson (16 doskokov) - Simons 40 (10 asistencií), Ayton 20 (12 doskokov), Camara 12







Toronto Raptors - Los Angeles Clippers 107:127 (20:29, 32:37, 29:29, 26:32)



najviac bodov: Barnes 23, Barrett 22, Schröder a Trent po 13 - Harden 22 (10 doskokov a 13 asistencií), George 21, Westbrook 20

New York 27. januára (TASR) — Slovinský basketbalista Luka Dončič bol hviezdou nočných zápasov v zámorskej NBA. K víťazstvu Dallasu nad Atlantou 148:143 pomohol 73 bodmi a vytvoril klubový rekord. Viac bodov v jednom zápase zaznamenali iba Wilt Chamberlain a Kobe Bryant.Dončič prekonal svoje osobné maximum a zároveň klubový rekord, ktorý bol 60 bodov. Vytvoril aj ďalší rekordný zápis, keď v prvom polčase nastrieľal 41 bodov. Jeho mimoriadny večer prišiel len štyri dni po tom, čo Joel Embiid z Philadelphie dosiahol 70 bodov, čo bolo dovtedy sezónne maximum hráča v tejto sezóne. "Je to nádherné," citovala Dončiča agentúra AP. Tréner Mavericks Jason Kidd komentoval výkon svojho zverenca stručne, ale výstižne: "Bolo to dych berúce predstavenie."Indiana zdolala Phoenix 133:131, v drese hostí sa blysol Devina Booker so 62 bodmi. V prvej štvrtine zaznamenal 29 bodov, čím vytvoril klubový rekord. Dvadsaťsedemročný Američan Booker prekonal po siedmykrát v kariére 50-bodovú hranicu a po druhý raz v sezóne. V marci 2017 zaznamenal 70 bodov. V drese Indiany dal Pascal Siakam 31 bodov. Donovan Mitchell zaznamenal 32 bodov, Jarrett Allen 24 bodov a 14 doskokov a Cleveland zdolal Milwaukee a získal deviate víťazstvo z 10 zápasov.Cleveland uspel na palubovke Milwaukee 112:100, hostí potiahol Donovan Mitchell s 32 bodmi.James Harden dosiahol svoj 75. triple-double v kariére, keď v zápase proti Torontu nastrieľal 22 bodov, 13 asistencií a 10 doskokov. Jeho tím Los Angeles Clippers zdolal Toronto po štvrtý raz za sebou 127:107.Houston zdolal Charlotte 138:104, v drese Rockets zažiaril Jalen Green. Zaznamenal 36 bodov, jeho spoluhráč nováčik Cam Whitmore dosiahol kariérne maximum 24 bodov.San Antonio triumfovalo nad Portlandom 116:100. Jeremy Sochan zaznamenal v drese domácich 31 bodov a 14 doskokov, Victor Wembanyama pridal 23 bodov a 12 doskokov. Hosťom nepomohlo 40 bodov Anferneeho Simonsa, ktorý len o dva body zaostal za kariérnym maximom.