Dončič by sa mal vrátiť do zostavy Lakers proti Houstonu
Dončič je na čele ligy s priemerom 34,1 bodov na zápas, k čomu pridal aj 8,8 asistencií a 8,6 doskokov.
Autor TASR
Los Angeles 25. decembra (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič by sa mal vrátiť do zostavy Los Angeles Lakers už v noci na piatok, keď jeho tím v dueli zámorskej NBA privíta Houston Rockets.
Hviezdny rozohrávač si poranil nohu uplynulý víkend v derby s Los Angeles Clippers a nehral ani proti Phoenixu Suns, pričom Lakers zaznamenali prvýkrát v sezóne dve prehry po sebe. Dončič je na čele ligy s priemerom 34,1 bodov na zápas, k čomu pridal aj 8,8 asistencií a 8,6 doskokov. Informoval portál ESPN.
