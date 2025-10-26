< sekcia Šport
Dončič nepomôže Los Angeles Lakers minimálne týždeň pre zranenie
Dončič má za sebou výborný štart do nového ročníka.
Autor TASR
Los Angeles 26. októbra (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič bude minimálne týždeň chýbať Los Angeles Lakers. Dvadsaťšesťročná hviezda zámorskej NBA utrpela pomliaždenie ľavej nohy a vyvrtnutie prsta na ľavej ruke.
Dončič má za sebou výborný štart do nového ročníka. V uplynulých dvoch dueloch zaznamenal 43 a 49 bodov. Svojmu tímu nepomôže na palubovke Sacramenta a Lakers podľa agentúry AP posúdia jeho zdravotný stav približne o týždeň. Kalifornčania nemajú k dispozícii ani LeBrona Jamesa, ktorý bude absentovať minimálne do polovice novembra.
