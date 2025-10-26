Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Šport

Dončič nepomôže Los Angeles Lakers minimálne týždeň pre zranenie

.
Obranca Los Angeles Lakers Luka Dončić reaguje na Minnesota Timberwolves počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v piatok 24. októbra 2025 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Dončič má za sebou výborný štart do nového ročníka.

Autor TASR
Los Angeles 26. októbra (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič bude minimálne týždeň chýbať Los Angeles Lakers. Dvadsaťšesťročná hviezda zámorskej NBA utrpela pomliaždenie ľavej nohy a vyvrtnutie prsta na ľavej ruke.

Dončič má za sebou výborný štart do nového ročníka. V uplynulých dvoch dueloch zaznamenal 43 a 49 bodov. Svojmu tímu nepomôže na palubovke Sacramenta a Lakers podľa agentúry AP posúdia jeho zdravotný stav približne o týždeň. Kalifornčania nemajú k dispozícii ani LeBrona Jamesa, ktorý bude absentovať minimálne do polovice novembra.
.

Neprehliadnite

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach