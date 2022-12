Dončič potiahol Dallas k víťazstvu rekordným triple-double

výsledky:



Orlando Magic - Los Angeles Lakers 110:129, Washington Wizards - Philadelphia 76ers 116:111, Boston Celtics - Houston Rockets 126:102, Indiana Pacers - Atlanta Hawks 129:114, Toronto Raptors - Los Angeles Clippers 113:124, Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 108:125, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 130:114, Dallas Mavericks - New York Knicks 126:121 pp, Golden State Warriors - Charlotte Hornets 110:105, Sacramento Kings - Denver Nuggets 106:113

New York 12. decembra (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič zažiaril v nočnom zápase zámorskej NBA, keď sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý dosiahol triple-double so 60 bodmi, 21 doskokmi a desiatimi asistenciami. Jeho Dallas triumfoval nad New Yorkom Knicks 126:121 po predĺžení.Doteraz sa nikomu nepodarilo zaznamenať triple-double s aspoň 60 bodmi a 20 doskokmi. James Harden zaznamenal v roku 2018 60 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií.Dallasu sa v divokom zápase podaril obrat, keď ešte 33,9 sekundy pred záverečnou sirénou prehrával o deväť bodov, no v zostávajúcom čase vyhral 12:3 a vynútil si predĺženie. O to sa postaral práve Dončič, keď úmyselne netrafil trestný hod a doskočil loptu. V drese Knicks zaznamenal 33 bodov Quentin Grimes.ny